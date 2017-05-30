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Yaşam
Deutsche Welle

Alman yüksekokullarında profesör sıkıntısı

Almanya'da çok sayıda mühendislik dalının diploma aldığı yüksekokullarda öğretim üyesi açığı kapatılamıyor. Alman hükümeti önlem almaya hazırlanıyor.

30 Mayıs 2017 15:50

Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanı Johanna Wanka, yüksekokullarındaki profesörlük kadrolarına yeteri kadar başvurulmaması nedeniyle federal devlet ve eyaletler düzeyinde önlem alınması gerektiğini söyledi.

Almanya Yüksekokul ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nin hafta başında yayınladığı raporda yüksekokullarında öğretim üyeliği için verilen ilk iş ilanlarında her iki profesörlük kadrosundan birinin boş kaldığı belirtiliyor.

Wanka, öncelikle sayıları 100'ü bulan resmi mühendislik yüksekokullarındaki durumun endişe verici olduğunu söyledi. Eğitim ve Araştırma Bakanı, Almanya'daki her iki mühendisten birinin yüksekokul mezunu olduğunu, hukuk, iktisat, sosyal bilimler ve sağlık alanlarındaki öğretim üyeliği açığının da yüzde 40'ı bulduğunu dile getirdi.

Bakanlık tarafından yaptırılan araştırma, yüksekokullarına rağbet edilmemesinde bu okullardaki öğretim üyeliğinin adaylara cazip gelmemesi önemli rol oynuyor. Başvuran adayların önemli bir bölümünün aranan yeterlik ve nitelik şartlarına uygun olmadığına da araştırmada yer veriliyor.

Boş yer çok, aday az

Yüksekokullarda çalışacak öğretim üyelerinde öğretim kurumları dışında meslek tecrübesi kazanmış olma şartı da aranıyor.

Almanya Yüksekokul ve Bilim Araştırmaları Merkezi'nden Monika Jungbauer-Gans, "bilimsel çalışma ile pratik tecrübe arasında yaratıcı modeller oluşturulmasının aday sayısının artmasına yardımcı olabileceğini" söyledi.

Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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