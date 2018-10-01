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Yaşam

Alman yolcu uçağı Zonguldak'ta pistten çıktı

Çamura saplanan uçağı kurtarma çalışmaları başladı

01 Ekim 2018 15:49

 Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları’na ait yolcu uçağı Zonguldak Havalimanı'na inişti pistten çıktı. Yolcular tahliye tahliye edilirken, çamura saplanan uçak için kurtarma çalışmaları başladı.

Olay, bugün sabah erken saatlerde meydana geldi. Düsseldorf- Zonguldak seferi yapan Germania Havayolları’na ait Airbus A319 tipi uçak, inişinin ardından duramadı. Uçak, pist sonundaki toprak alana çıktı.

Çamura saplanan uçağın yolcuları tahliye edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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