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Yaşam
Deutsche Welle

Alman yazar Zweig öldü

Nazi soykırımından kaçan ailesini anlattığı 'Afrika'nın Hiçbir Yerinde' romanıyla dünya genelinde tanınan ünlü Alman yazar Stefanie Zweig hayatını kaybetti.

28 Nisan 2014 15:50


Yazarın vefat haberini yeğeni Walter Zweig duyurdu. Yazarın ağır hastalığı nedeniyle geçen cuma Frankfurt'ta 81 yaşında vefat ettiğini açıkladı.

1932 doğumlu Stefanie Zweig Nazi soykırımı döneminde 1938'de Yahudi olmaları nedeniyle ailesi ile birlikte Kenya'ya kaçmak zorunda kalmıştı. Yaşadıklarını 'Afrika'nın Hiçbir Yerinde' romanında anlatan yazar kısa sürede dünya genelinde tanınan bir yazar haline geldi. Yönetmen Caroline Link bu romanı beyaz perdeye aktardı ve 2003'te Oscar aldı.

Yazar Stefanie Zweig 1947 yılında Almanya'ya döndü. İlk yıllarda kültür editörü olarak çalışan Zweig 1980'li yıllarda Abendpost gazetesi kapatıldıkan sonra, çocuk kitapları yazmaya başladı. Hayatının son yıllarında Frankfurt'ta gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih etti. Zweig yeni bir kitap projesi üzerinde çalışıyordu. Ünlü yazar için yarın Frankfurt'ta cenaze töreni düzenlenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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