Alman yapımcılar 'terör tehdidi'ni öne sürerek Türkiye'de çekecekleri diziyi iptal ettiler

Başrolünde Türkiye kökenli aktör Erol Sander’in oynadığı 'Cinayet Masası İstanbul' adlı Alman dizisi 'terör tehdidi' öne sürülerek Türkiye'deki çekimlerini iptal etti. DizininTayland’da çekilmesi planlanıyor.

CNNTürk'ün haberine göre, terör tehdidinin yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin de, dizinin İstanbul'da çekilmemesi kararı alınmasında rol oynadığı belirtildi.

Geçen yıl İstanbul ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının ardından 'Cinayet Masası İstanbul' dizisinin çekimleri güvenlik nedeniyle İstanbul'dan İzmir'e kaydırılmıştı.

ARD televizyon kanalında dokuz yıldır yayınlanan dizinin, İstanbul yerine Tayland'da çekilmesi planlanıyor. Dizinin prodüktörlüğünü yapan Degeto Film Şirketi'nden Sascha Schwingel, Erol Sander'in canlandırdığı Komiser Mehmet Özakın'ın zor bir görev için Tayland'a gitmesini konu alan bir senaryo üzerinde çalışıldığını belirtti.

Dizinin başrol oyuncusu Sander de, "Türkiye'de çalıştığımız dönem harikaydı, bu büyüleyici yere yine döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.