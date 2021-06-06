Alman virologtan Koronavirüs'ün kaynağına dair açıklama

Alman virolog Christian Drosten Covid-19 pandemisine yol açan Koronavirüs'ün kaynağının Çin’in kürk endüstrisi olabileceği yönündeki tezleri akla yakın bulduğunu açıkladı.

Almanların Koronavirüs pandemisi döneminde en çok görüşüne başvurduğu uzmanlardan biri olan Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten, Covid-19 pandemisinden Çin’in kürk endüstrisinin sorumlu olduğuna dair tezleri akla yatkın bulduğunu söyledi.

Uzman Virolog, "Sars-1’in kanıtlanmış kaynağı haricinde buna dair bir ispatım yok ancak bu virüs aynı türden. Aynı türden virüsler aynı şeyi yapar ve genelde menşe de aynıdır" ifadelerini kullandı. 2002 ve 2003 yıllarında Çin’den yayılan bir virüs dünya çapında 800 civarında kişinin ölmesine neden olmuştu. Hastalık Sars (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) olarak adlandırılmıştı.

2019 yılı sonunda ortaya çıkan Koronavirüs'ün SARS-CoV- 2'nin de o zamanki virüsle çok yakın bağlantılı olduğu belirtiliyor. İsviçre'deki online Republik dergisine konuşan Drosten, ilk Sars salgınında virüsün taşıyıcı hayvanlar misk kedisi ve rakun köpeğinden yayıldığını ve bunun kanıtlandığını söyledi.

Drosten kürk endüstrisi için Çin'de giderek daha fazla rakun köpeğinin üretildiğini ve bunların da Covid-19 virüsü taşıyan yarasaları yemiş olabileceğini belirterek "Misk kedileri ve rakun köpeklerinin derisi canlı canlı kulaklarının üzerinden çıkartılarak yüzülüyor" dedi ve hayvanların bu esnada çığlık atarken ağzından çıkan aerosol zerrecikleriyle hastalığın insanlara bulaşmış olabileceğini kaydetti.

Kendisinin de çok yakın zamana kadar Covid-19’un kaynağının kürk için yapılan hayvancılık olabileceğini düşünmediğini belirten uzman virolog "Bu benim için kapanmış bir hikayeydi. Bu tür hayvan ticaretinin durdurulduğunu ve asla tekrar geri gelmeyeceğini düşünmüştüm. Ancak Sars şimdi geri döndü" dedi.

Kürk çiftlikleri nedeniyle virüsün yayıldığına dair kanıt bulunmuyor. Bu alanda en azından kamuoyuna yansıyan bir araştırma da mevcut değil. 2003-2004 yıllarında Çin'de bu alanda araştırmalar yapıldığını belirten Drosten, bu sefer bu konuda araştırma yapılmadığını söyledi. Drosten, virüsün laboratuvar ortamında üretilmiş olabileceğine dair tezleri teknik olarak mümkün olarak değerlendirdi.

Ancak bir araştırma kazası tezini pek olası görmediğini belirten uzman virolog, kötü niyetli bir istihbarat laboratuvarı senaryosunun ise istihbarat servislerine sorulması gerektiğini ifade ederek, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün ciddi bir araştırma kurumu olduğunun altını çizdi. Koronavirüs ilk kez Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne de ev sahipliği yapan Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Çin'i ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları laboratuvar kazası senaryolarının "pek muhtemel olmadığını" belirtmişti.