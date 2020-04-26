Alman virologdan Koronavirüs'ün kaynağı konusunda yeni iddia: Çin'deki rakun köpekleri incelensin

Küresel salgına yol açan yeni tip Koronavirüs'ün ilk olarak hangi hayvandan çıktığı henüz tespit edilememişken, Alman virolog Christian Drosten’den yeni bir iddia geldi. Drosten, virüsün insanlara pangolinler (pullu karıncayiyen) aracılığıyla geçtiğine inanmadığını, Çin’de kürkleri için ticareti yapılan rakun köpeklerinin incelenmesi gerektiğini söyledi.

İlk olarak Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinde ortaya çıktığı sanılan virüsün, insanlara hangi aracı hayvandan bulaştığı kesin olarak bilinmiyor. Güney Çin Tarım Üniversitesi’nde şubat başında yapılan bir araştırmada, kıymetli pulları için ticareti yapılan pangolinlerin bu aracı hayvan olabileceği belirtilmişti.

Duvar'ın haberine göre, Almanya hükümetine salgında danışmanlık yapan, 2003’teki SARS virüsünü ilk tespit eden bilim insanları arasında yer alan ve Koronavirüsler konusunda Alman kamu sağlığı kurumunun referans laboratuvarının yöneticisi olan Christian Drosten, yine Çin’e özgü rakun köpeklerine işaret etti.

"Vuhan'daki hayvan pazarında başlamadı"

Drosten, The Guardian ile söyleşisinde salgının ilk olarak Çin’de başladığına inandığını söylese de, “Öte yandan, Vuhan’daki gıda pazarında başladığını sanmıyorum. Aracı olan hayvanın yetiştirildiği yerde başlamış olması daha yüksek ihtimal” dedi. Alman bilim insanı, “Aracı hayvan hakkında ne biliyoruz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Virüsün insanlara pangolinler üzerinden geçtiğini varsaymak için bir sebep göremiyorum. SARS virüsüne ilişkin eski literatürde, ilginç bir bilgi vardır. O virüs civet kedilerinde ama aynı zamanda, rakun köpeklerinde bulundu. Medya bunu gözardı ediyor. Rakun köpekleri Çin’de devasa bir endüstri; kürkleri için çiftliklerde yetiştiriliyorlar ve doğada avlanıyorlar. Eğer birisi bana, virüsün kaynağını bulmam için birkaç yüz bin euro ve Çin’e özgürce erişim sağlasaydı, rakun köpeklerinin yetiştirildiği yerlere bakardım.”

Drosten, hayvan kaynaklı olan Koronavirüslerin fırsat bulduklarında konak değiştirdiğini ve insanların da, hayvanların doğal olmayan yollardan kullanması nedeniyle virüslere bu tür fırsatları sağladığını ekledi.