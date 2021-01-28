Alman virolog Drosten: İlkbahar ve yazdan endişeliyim; vaka sayılarını azaltarak bu korkunç senaryoyu biraz yumuşatabiliriz

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Alman virolog Christian Drosten, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrinde 2021'in ilk yarısı için endişeli olduğunu söylerken, "Yaşlılar ve risk gruplarının bir kısmı aşılandığında, önlemlerin sona erdirilmesi için ekonomik, sosyal, politik ve belki de yasal olarak çok büyük baskı olacak. Ardından çok sayıda insan, şu anda hayal edebileceğimizden çok daha kısa bir süre içinde enfekte olacak" dedi.

Der Spiegel'e konuşan Drosten, günlük Covid-19 vaka sayısının sıfırlanması hedefinin mümkün olduğunu ifade etti. "Hedef olarak en azından sıfır yeni enfeksiyonu belirlemek kesinlikle faydalı olacaktır" diyen Drosten, "Çünkü ilkbahar ve yaz aylarında olabilecekler konusunda oldukça endişeliyim" ifadesini kullandı.

Aşılama sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Alman virolog, yaşlıların ve risk grubundaki insanların aşılanmasının ardından normalleşme adımları için devletler üzerinde büyük baskı olacağını söyledi.

"Vaka sayılarını azaltarak bu korkunç senaryoyu biraz yumuşatabiliriz"

Bunun tehlikelerine dikkat çeken Drosten, "Çok sayıda insan, şu anda hayal edebileceğimizden çok daha kısa bir süre içinde enfekte olacak. Elbette enfeksiyon olanlar, şiddetli semptomlara sahip olma olasılığı yaşlılardan daha az olan genç insanlar olacak ancak çok sayıda genç insana bulaştığında, yoğun bakım üniteleri yine de dolacaktır ve birçok insan ölecektir. Sadece ölenler daha genç insanlar olacak. Şimdi vaka sayılarını çok daha azaltarak bu korkunç senaryoyu biraz yumuşatabiliriz" şeklinde konuştu.

"Rahat bir yaz geçirmiş olmamız, vaka sayılarının kritik eşiğin altında kalmasıyla ilgiliydi"

"İlkbaharda sıcaklıklar yükseldiğinde vaka sayılarının düşmeye başlayacağı konusunda emin miyiz?" sorusunu da yanıtlayan Drosten, "Sanmıyorum. 2020'de böylesine rahat bir yaz geçirmiş olmamız, muhtemelen vaka sayılarımızın baharda kritik bir eşiğin altında kalmasıyla ilgiliydi" dedi.

Durumun geçen yaz ile aynı olmadığını belirten Alman virolog, "Kısıtlamalar kaldırıldıktan sonra Almanya'da vaka sayılarının, oldukça sıcak olmasına rağmen vaka sayılarının hızla arttığı İspanya'dan daha yüksek olacağından korkuyorum. Şu anda yaz mevsimi olan Güney Afrika'da da vaka sayıları yüksek seviyede" açıklamasında bulundu.