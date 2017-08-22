Alman vekilden "Erdoğan'ın ailesine yaptırım" çağrısı

Alman Federal Meclisi'nin Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Roderich Kiesewetter, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ailesine yönelik yaptırım uygulanmasını önerdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Grubu Dış Politika Sözcü Yardımcısı Kiesewetter, "Örneğin Erdoğan'ın yakınlarının yurtdışındaki mal varlığını dondurmamızın mümkün olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa, ülkede ciddi gelir sorunu yaşanır"

Berlin merkezli bir radyo kanalına demeç veren Kiesewetter, Avrupa Birliği'nin (AB) de Türkiye'ye yaptırım uygulamasının mümkün olabileceğine işaret etti.

Kiesewetter, AB'nin turizm konusunda Türkiye'ye yönelik ortak bir tutum izleyebileceğini ifade ederek, "Eğer Avrupalılar Türkiye'de tatil yapmazsa, ülkede ciddi bir gelir sorunu yaşanır” şeklinde konuştu.

"NATO'nun temsil ettiği değerler, Türkiye'de ayaklar altına alındı"

Kiesewetter, Türkiye'nin Batı'ya sırtını döndüğünü belirterek, "Türkiye orta vadede NATO'ya veda edebilir” dedi.

Türkiye'nin son zamanlarda izlediği tutum nedeniyle artık güvenlik alanında ortak olmadığını dile getiren Kiesewetter, NATO'nun temsil ettiği değerlerin Türkiye'de ayaklar altına alındığını ileri sürdü.

Türkiye'nin bu tutumu nedeniyle güvenlik politikasında değişiklik gerektiğini beliren Kiesewetter, "Güvenlik politikamızı yeniden düzenlemeyiz” şeklinde konuştu.

"Gerginlik Erdoğan'dan kaynaklanıyor"

Alman siyasetçi, Türkiye ile ilişkilerin bozulmasında Batı'nın sorumluluğu bulunmadığını vurgulayarak, gerginliğin "Erdoğan'dan kaynaklandığını” söyledi.

Erdoğan'a karşı koyma konusunda Almanya'da yaşayan Türklerin cesaretlendirilmesi çağrısında bulunan Kiesewetter, Türkiye kökenlilerin kurduğu Erdoğan karşıtı sivil toplum örgütleri ile iletişimin artırılması gerektiğini belirtti.