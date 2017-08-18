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Almanya'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt: Ülkemizin egemenliğine eşi benzeri görülmemiş bir müdahale

Erdoğan, Almanya'daki Türklere "Türkiye'ye düşmanlık yapmayan siyasi partilere destek verin" çağrısı yapmıştı

18 Ağustos 2017 20:23

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın  "Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri desteklemeyin. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır" sözlerine yanıt verdi.  Gabriel “Ülkemizin egemenliğine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir müdahale” yorumunda bulundu.

Redaktions Netzwerk'e konuşan Gabriel, "Erdoğan'ın Almanya'nın seçim kampanyasına müdahalesi, Almanya'daki insanları birbirine karşı kışkırtmak istediğini gösteriyor" dedi.

Erdoğan, Almanya'da yapılacak seçimlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"SPD ve Hristiyan Demokratlar olarak 'Türkiye'yi ne kadar hırpalarsak o kadar içeride fazla oy alırız' havasına düşmüşlerdir. Ben de Almanya'daki bütün soydaşlarıma diyorum ki sakın bir yanlışa düşüp de bunları desteklemeyin. Ne Hristiyan Demokratları ne SPD'yi ne Yeşilleri. Bunların hepsi Türkiye düşmanıdır.

Orada şu anda Türkiye'ye karşı düşmanlık yapmayan siyasi partilere gerekli desteği verin. Birinci parti, ikinci parti olmaları önemli değil, onlara verin. Çünkü bu bir yerde artık Almanya'da yaşayan tüm vatandaşlarımın bir onur mücadelesidir."

 

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