Alman Sol Partisi'nin Türkiye kökenli vekili: Erdoğan'ın Almanya'ya girişi yasaklanmalı!

Alman Sol Partisi Milletevkili Sevim Dağdelen, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya girişinin yasaklanmasını istedi.

Alman Bild am Sonntag gazetesine konuşan Dağdelen, “Türkiye’de Alman Parlamentosu’nun üyelerine karşı şiddet çağrısı yapanların Almanya’ya girişi yasaklanmalı. Buna Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil” dedi.

Gazete, Duisburg doğumlu parlamenterin kafasına tasarının kabulünün ardından 100 bin euro para ödülü konduğunu yazdı.

Sol Parti’nin göç politikası sözcüsü olan Dağdalen, gazeteye verdiği demeçte, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Erdoğan’ın saldırılarına daha sert yanıt vermesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Tasarının kabülünün ardından Ankara-Berlin ilişkileri gerilmiş; Türkiye, Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğu’nu geri çağırmıştı.

Türkiye kökenli vekillere polis koruması

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 2 Haziran’da Bundestag’dan geçen ‘soykırım’ tasarısına onay veren Türk asıllı milletvekilleri için ağır ifadeler kullanmış, söz konusu vekiller için “Bunların kanı bozuk” ifadesini kullanmıştı.

1915 Olayları’nı ‘soykırım’ olarak nitelendiren tasarının Alman Meclisi’nden geçmesi üzerine, Türkiye kökenli milletvekillerine ölüm tehditleri yöneltilmişti.

Geçtiğimiz günlerde, Bundestag’da bulunan 11 Türkiye kökenli milletvekiline polis koruması verildiği açıklanmıştı. Hatta Alman Dışişleri, güvenlik gerekçesiyle Türk vekillerin Türkiye’ye seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.