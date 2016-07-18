Alman siyasetinde Erdoğan tartışması



Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Rolf Mützenich Başbakan Angela Merkel'i Erdoğan'a daha sert bir yaklaşım sergilemeye çağırdı. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine bir demeç veren Mützenich “Başbakan geçmişte yaptığından daha açık bir şekilde kendisini ifade etmelidir” dedi. Mützenich, Başbakan Merkel'in ayrıca Türkiye'deki muhalefet partileriyle görüşmek gibi daha açık işaretler vermesi gerektiğini söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin kesilmemesi gerektiğini kaydeden Mützenich “Müzakereler hâlâ Türkiye'deki duruma etki edebilmek için bir enstrüman” diye konuştu.

15 Temmuz günü meydana gelen başarısız darbe girişimi sonrasında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın açıklamasına göre çoğu asker 6 binden fazla kişi gözaltına alındı, çok sayıda tuğgeneral tutuklandı. Gözaltı dalgasının akademiye de yayılabileceği belirtiliyor. Federal Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen (CDU) Die Welt gazetesine yaptığı açıklamada “Yaşananlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeyi devlet içindeki gücünü daha da genişletmek ve bu gücü kendisini kontrolden ve muhalefetten muaf tutarak güçlendirmek için kullanacağını gösteriyor” diye konuştu.

Sosyal Demokrat Partili Rainer Arnold Türkiye'nin “daha kötü ve otoriter” hale geleceğini söyledi. Handelsblatt'a bir açıklama yapan Arnold “Almanya'da Türkiye'nin doğru bir müttefik olup olmadığı tartışması sürekli daha da zor hale geliyor” dedi.

"Müzakereler imkansız hale gelebilir"

Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Elmar Brock (CDU) da Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada “Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan durumu başka anayasal hakları kısıtlamak için kullanacak olursa üyelik müzakereleri de zora girer hatta imkansız hale gelebilir” diye konuştu.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) milletvekili Gunther Krichbaum da “Devenin iğne deliğinden geçmesi, demokratik olmayan bir devletin AB üyesi olmasından daha kolay” ifadelerinde bulundu.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları bugün Brüksel'de biraraya gelecek. Zirvede Erdoğan'a yasalara ve insan haklarına riayet etmeye çağrı yapılacak. Zirve öncesinde bakanların ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile de biraraya gelmesi bekleniyor.

Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu Türkiye'deki gelişmelerle ilgili Alman basın ajansı dpa'ya bir açıklama yaptı. Sofuoğlu Erdoğan'ın başarısız darbe girişimi sonrası başlayan gözaltı dalgasına ilişkin “Tehdit olarak ifade edilen tedbirler sadece darbecilere yönelik olmayacaktır” diye konuştu.