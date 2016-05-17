Alman şirketler denizleri plastikten arındıracak



Proje Koordinatörü Dirk Lindenau'nun Almanya'nın Kiel kentinde verdiği bilgilere göre, denizlerin plastik çöplerden temizlenmesi için geliştirilen sanayi sistemi 2018 yılından itibaren kullanıma hazır olacak.

Hazırlanan konseptte, plastik kirlenmenin yoğun olduğu bölgelerde bir grup geminin ağlarla çöpleri denizden çıkarması ve özel bir gemiye nakletmesi öngörülüyor. Denizden çıkarılan çöplerin ise geri dönüştürülmesi veya enerji kazanımında kullanılması amaçlanıyor. Kiel'in Yeşiller Partili Belediye Başkanı Robert Habeck, projeyi överken esas hedefin, denizlerde kirlenmenin tamamen durdurulması olduğunu söyledi.

Uzmanların tahminlerine göre, denizlerde yaklaşık 140 milyon ton plastik çöp bulunuyor. Uzmanlar her yıl 10 milyon yeni plastik çöpün buna eklendiğine dikkat çekiyor.