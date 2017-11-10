Alman profesör başörtülü olduğu için derse almadığı öğrenciden özür diledi

Wüzburg Üniversitesi’nde öğretim üyesi ile öğrenci arasında başörtüsü nedeniyle yaşanan gerginlik, öğretim üyesinin özür dilemesiyle son buldu. Üniversitede uluslararası ilişkiler ile siyaset bilimi dersi veren Prof. Dr. Gisela Müller Brandeck Bodcquet, anfide fark ettiği başörtülü öğrenciden, üniversitenin laik bir ortam olduğunu ve dini sembollerin üniversitelerde bulunmayacağını gerekçe göstererek başını açmasını istemişti. İki hafta önce derse başlamadan önce kız öğrenciye çıkışan öğretim üyesi, bunu da tüm öğrencilerin önünde ve mikrofonda konuşarak yapmıştı. Aradan geçen iki hafta sonra hatasını anlayan öğretim üyesi, öğrencisine mektup göndererek takındığı yanlış tutumdan dolayı kendisini affetmesini istedi.

Mektubunu anfide okudu

Hürriyet’te yer alan habere göre, Prof. Müller Brandeck Bodcquet, öğrenciden özür dilediğini de ders verdiği anfide açıkladı. Profesör bir adım daha atarak gönderdiği mektubu okudu. Özür mektubunda, “Anfide mikrofonu elime alıp sizden türbanınızı başınızdan çıkarmanızı istediğimde, direkt sizi hedef aldım. Direkt size hitap ettim. Bundan dolayı siz kendinizi kişisel olarak sıkışmış ve dışlanmış hissettiniz. Siz kendinizi hedef alınmış ve gözetim altında hissettiniz. Sizden bunun için özür diliyorum. Özrümü kabul ederseniz çok sevinirim” sözlerine yer verdi. Profesörün yazdığı mektubu anfide okuması kimi öğrencileri memnun ederken kimileri de yeterli bulmadı. Yeterli bulmayan öğrenciler, üniversite yönetiminin dışlanmaya karşı daha fazla adım atmasını istedi.