Alman polisi çikolata hırsızlarını arıyor

Almanya'nın orta bölgelerindeki Neustadt kasabası, hafta sonunda sıra dışı bir hırsızlık olayına sahne oldu.

İçinde Nutella, Kinder Sürpriz yumurta ve diğer çikolata ürünleri olan bir tır römorku çalındı. Çalınan 20 tonluk ürünlerin yaklaşık 70 bin euro değerinde olduğunu açıklayan polis, kayıp römorkla ilgili bilgi sahibi olanlardan yardım talep etti.

Yapılan açıklamada, "Alışılmadık yollardan büyük miktarda çikolata teklif edilen herkes, acilen polise bildirimde bulunsun" denildi.

Yetkililer, römorkun muhtemelen cumartesi akşamıyla pazar öğle saatleri arasında çalındığını belirtti.

Yerel medyaya konuşan bir polis sözcüsü, hırsızların, içindeki tonlarca yükten ötürü römorku ancak başka bir kamyonla çekmiş olabileceklerini ifade etti. Yetkililer, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Weimar kentinde hafta sonunda çalınan boş kamyonla bu hırsızlık olayı arasında bağlantı olup olmadığını araştırdıklarını açıkladı.

Öte yandan Almanya'nın kuzeyindeki Wittenburg kasabasında ise cumartesi sabahı içinde 30 tonluk meyve suyu bulunan bir römork çalındı. Polis, hırsızlıkla ilgili olası görgü tanıklarına ulaşmaya çalışıyor.

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DW,CÖ/BÖ