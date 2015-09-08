Alman pastanelerinin vazgeçilmez lezzetleri

Birçok Alman için büyükannenin tarifiyle yapılmamış mermer kek, mermer kekten sayılmaz. Çoğu kez ince bir çikolata sosuyla kaplanan siyah-beyaz bu basit kek, Almanya'daki pastanelerin de vazgeçilmezlerinden biri.

Quark Almanya'ya özgü bir süt ürünü. Yoğurt kadar ekşi olmayan ve yoğurttan daha kıvamlı olan quark, krem peynirdense daha yumuşak bir kıvama sahip. Quark, un, şeker, vanilya, kabartma tozu ve yumurta karışımıyla yapılan bu kızarmış toplardan sadece bir tane yiyip durmak ise pek mümkün değil.

İki özel lezzet bir arada

Birçok pastane müşterileri için peynir, yumurta, hindi ve diğer malzemelerden yapılmış sandviçler hazırlıyor. Bunlardan salamlı olanı ise Almanya'nın iki özel lezzetini bir arada sunuyor: et ürünleri ve ekmek. Almanlar bu sandviçleri sabah kahvaltısında ya da öğle arasında yemeği tercih ediyor.

Birçok DW okuyucusunun tercihi elmalı tatlı denince bir Avusturya klasiği olan Apfelstrudel'dan yana. Bu tatlıyı Almanya'daki kafelerde de bulmak mümkün. Ancak sıcak olarak ve yanında dondurma ya da vanilya sosuyla servis edildiği için bu lezzeti pastanelerde bulmak mümkün değil. Elmaseverler, bu nedenle pastaneye gittiklerinde yanında kremayla servis edilen elmalı kekleri tercih ediyor.

Pasta hamurunun sarmal haline getirilmesiyle oluşturulan bu tatlının üzerine önce tarçın ve toz şeker serpiliyor, ardından da üzerine tatlı bir sos dökülüyor. Bu sarmalar dünyanın hemen her ülkesinde biliniyor olabilir, ancak uyarmadı demeyin Almanya'daki versiyonları oldukça büyük.

Bir Hamburg spesiyalitesi olan Franzbrötchen bir çeşit tarçınlı ay çöreği. Tarçınlı sarmaya oldukça benzese de farkı üzerine şekerli sos dökülmüyor oluşu.

Alman simidi bretzel

Bretzel yani Alman simidi Almanya'da çok seviliyor. Bu nedenle aynı hamurdan üretilen birçok farklı çörek türü bulmak mümkün. Bu çöreklerin üzeri fırınlanmadan önce bazen peynirle, bazen de peynir ve jambonla kaplanıyor. Sandviç gibi içindekilerin dökülüp saçılma tehlikesi olmadığı için ayaküstü atıştırmaya daha uygun bir buluş.

Adı her ne kadar Amerikan kurabiyesi olsa da bu tatlı ABD'ye özgü değil. Almanların ona bu ismi vermesinin nedeni büyük ihtimalle kabartma tozu yerine Amerikan mutfağında sıkça kullanılan sodyum bikarbonatla yapılması. Bu kurabiyelerin üstü ya siyah beyaz sosla kaplanıyor veya komik suratlarla süsleniyor.