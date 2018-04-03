T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Alman nehirlerinde ekolojiye kırık not

Alman hükümetinin verdiği bilgilere göre Almanya'daki nehir ve derelerin çok az bir bölümü ekolojik açıdan iyi durumda.

03 Nisan 2018 15:54

Alman hükümetinin Yeşiller Partisi'nin soru önergesine verdiği yanıta dayanan bilgilere göre, Almanya'daki nehir ve derelerin su kalitelerinde iyileşme görülse de bunların çok az bir bölümü ekolojik açıdan iyi durumda.

Söz konusu verile göre 8 bin 995 akarsuyun yüzde 93,3'ünde bulunması gereken balık, bitki ve küçük canlılar yaşamıyor. Buna ek olarak akarsuların yüzde 79'unun yapısı dışarıdan müdahalelerle büyük ölçüde veya tamamen değiştirilmiş durumda.

Buna göre, değerlendirilen akarsu bölümlerinden sadece yüzde 6,6'sı AB kriterleri uyarınca ekolojik olarak iyi durumda, çok iyi durumda olanlar ise sadece binde bir oranında kalıyor. Ayrıca değerlendirilen 74 kıyı suyunun hiçbiri ekolojik açıdan çok iyi veya iyi durumda bulunmuyor.

Alman Çevre Bakanlığı su kalitesi çok düzelmiş olsa, kunduz ve somon balıkları geri dönmüş olsa da su kaynakları ve yeşil alanların Almanya'daki tehdit altındaki yaşam alanlarından olduğuna dikkat çekti.

Alman Çevre Dairesi'nin (UBA) verdiği bilgilere göre, su kalitesinin vasat, yetersiz veya kötü durumda olmasının başlıca sebepleri ise; gübreleme ve ilaçlama gibi tarımsal eylemler ile akarsuların bentlerle düzleştirilmesi, yatağının değiştirilmesi veya kontrol altına alınması.

Yeşiller Partisi Çevre Koruma Politikaları Sözcüsü Steffi Lemke "Federal ve eyaletler düzeyinde akarsuların korunması için daha fazla adım atılması gerekiyor" diye konuştu. Nehirlerin "kırsal kesimin hayat damarı" ve tür çeşitliliği için ağırlık noktası olduğunu belirten Lemke, ancak buna rağmen nehir ekosisteminin ve biyolojik çeşitliliğin "akut tehdit altında" olduğuna dikkat çekti.

dpa/BW,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanAlmanyaYeşiller PartisiBakanlığıDairesiPartisiKoruma Politikaları Sözcüsü Steffi LemkeLemkeWelle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24