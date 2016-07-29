"Gülen'e ait kurumlar denetlensin" talebine Almanya'dan tepki

Türkiye'nin Almanya‘daki Fethullah Gülen cemaatine yakın olduğu ileri sürülen kuruluşlarının denetlenmesi isteği tepkiyle karşılandı. Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Türk hükümeti tarafından gelen taleplere ilişkin olarak "Erdoğan kolunu Stuttgart, Berlin ve başka hiçbir yere uzatmasın" diye konuştu.

Alman Sosyal Demokrat Parti, OHAL uygulamaları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gözlemci göndermesini istiyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Baden Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmmann Türk hükümetinin Stuttgart Başkonsolosluğu kanalıyla Gülen hareketinin eyaletteki kuruluşlarının denetlenmesini talep ettiğini doğruladı.

Eyalet Başbakanı bu talebi ‘son derece yadırgadığını' belirtti ve “Tabii ki böyle bir şey yapmayacağız. Bizden şüphe üzerine ve hiçbir neden olmadığı halde insanları takip etmemiz ve haklarını çiğnememiz isteniyor” dedi.

Kretsschmann, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya atılan, darbe girişimine Gülen hareketinin ortak olduğuna dair hiçbir kanıt gösterilmediğini' belirtti.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung' gazetesine yaptığı açıklamada, Almanya üzerinde nüfuz kurmaya çalıştığı gerekçesiyle Türk hükümetini eleştirdi. “Erdoğan kolunu Stuttgart, Berlin ve başka hiçbir yere uzatmasın”, diyen Özdemir aynı zamanda Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ni (DİTİB) de eleştirdi ve “DİTİB'in okullarımıza girmesine izin veren, Erdoğan'ı okullarımıza sokmuş olur” dedi.

Sosyal Demokrat Partisi: Erdoğan'ın devlette yaptığı tadilatın şoke edici

Alman Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreteri Katarina Barley, Türkiye'deki darbe girişiminin ardından ‘temizlik' hareketi başlatılmasını eleştirdi. Alman Editörler Grubu'nun yayın organına demeç veren Barley, ‘Erdoğan'ın devlette yaptığı tadilatın şoke edici olduğunu' belirtti ve temel insan haklarındaki durum hakkında bilgi toplamak üzere Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye gözlemci heyeti göndermesi gerektiğini', söyledi. Genel Sekreter Türkiye'deki tutuklama, azil ve takibatların Avrupa Konseyi'nin temel kurallarına aykırı olduğunu sözlerine ekledi.