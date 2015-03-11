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Yaşam
Deutsche Welle

Alman mimar Frei Otto öldü

Münih Olimpiyat Oyunları için geliştirdiği çadır yapılarıyla dünya çapında ün kazanan mimar Frei Otto, 89 yaşında hayatını kaybetti.

11 Mart 2015 13:30


Frei Otto'nun ölümü, dünyanın önde gelen mimarlık ödüllerinden Pritzker'in jürisi tarafından duyuruldu. 40'ıncı kez dağıtılan ödül, önceki gün hayatını kaybettiği açıklanan Frei Otto'ya verildi. Pritzker Ödülü 1979'dan bu yana dağıtılıyor.

"Mimarlığın Nobel Ödülü" olarak anılan Pritzker böylece ikinci kez bir Alman mimara verilmiş oldu. 1986 yılında Gottfried Böhm ödülün sahibi olmuştu.

'Ferah, demokratik ve enerji tasarruflu yapılar'

Ödül gerekçesinde, "Frei Otto'nun bir mimar, vizyoner ve ütopist olarak ortaya koyduğu çalışmalara" dikkat çekildi. Frei Otto'nun yapılarının "ferah, doğaya ve ışığa açık, hiyerarşiden uzak, demokratik, maliyeti düşük ve enerji tasarruflu" özellikler taşıdığı belirtildi.

Pritzker Mimarlık Ödülü'nü vermek amacıyla kurulan ABD merkezli Hyatt Vakfı'nın (Hyatt Foundation) Başkanı Tom Pritzker, "Frei Otto'nun kariyeri birçok kuşak mimar için örnek oldu. Etkisi bundan sonra da devam edecek" dedi.

Frei Otto, Münih Olimpiyat Oyunlarının yanı sıra 2000 Hannover Expo'daki Japonya pavyonu ve 1967'deki Montreal Dünya Sergisi için tasarladığı Almanya Pavyonu ile tanındı. Almanya'nın Kassel ve Köln kentlerinde ve muhtelif Arap ülkelerindeki birçok esere imza attı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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