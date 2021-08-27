T24 LogoT24 Logo
Medya

Alman medya devi Axel Springer, Politico'yu satın alıyor

27 Ağustos 2021 17:56

Bild ve Die Welt gibi büyük yayınların sahibi Alman medya devi Axel Springer, ABD'li dijital medya sitesi Politico'yu yaklaşık 1 milyar dolara satın alıyor.

Anlaşmaya göre, satıştan sonra Politico'nun kurucusu ve sahibi, sitedeki faal konumunu koruyacak.

Editoryal ve yönetim ekibi de Axel Springer'in ABD'deki diğer markalarından bağımsız olarak faaliyetine devam edecek.

NTV'nin haberine göre; Axel Springer bu yılın başında Politico'nun rakibi Axios'u satın almak için de görüşmelerde bulunuyordu.

Ancak Politico'yu satın almasının ardından Axios hamlesinden vazgeçti.

PoliticoAxel Springer
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24