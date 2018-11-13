Alman kadınlar Afyonkarahisar'da Türk el sanatlarını öğreniyor

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR Belediyesi ve \'kardeş şehir\' Almanya\'nın Hamm kentinden gelen kadınlar, \'Türk- Alman El Sanatları Atölyesi Projesi\' kapsamında Türk geleneksel el sanatlarını öğreniyor.

\'Türk- Alman El Sanatları Atölyesi Projesi\' kapsamında Almanya\'nın Hamm kentinden farklı mesleklerden 14 kadın, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban\'ın eşi Emine Çoban\'ın ev sahipliğinde kente geldi. Alman kadınlar, geleneksel el sanatları atölyelerinin bulunduğu Taş Medrese\'de 5 gün çini, dericilik ve keçe yapımı konusunda eğitimi alacak. Dün kente gelerek kursa başlayan kadınlar, Almanya\'ya döndüklerinde eğitim verecek.

\'İKİ ŞEHİR ARASINDAKİ BAĞLARI GÜÇLENDİRİYORUZ\'

Belediye Başkanı Burhanettin Çoban eşi Emine Çoban, iki kardeş şehir arasındaki dostluk ilişkilerini farklı bir boyuta taşımak istediklerini, bu kapsamda Türk- Alman El Sanatları Atölyesi Projesi\'ni hayata geçirdiklerini söyledi. Geleneksel el sanatlarının iki şehir arasında bağları güçlendireceğini kaydeden Çoban, \"Taş Medrese\'de yaptığımız geleneksel el işlerimiz keçe, seramik, cam süsleme gibi sanatları öğreniyorlar. Çok severek yapıyorlar\" dedi.

12\'Sİ İLK KEZ TÜRKİYE\'YE GELDİ

Hamm Belediyesi Meclis Üyesi Nail Ertaş ise kursa katılan kadınlardan 12\'sinin ilk kez Türkiye\'ye geldiğini belirtti. Kadınlardan 10\'unun Türkiye ile ilgili önyargıları olduğunu aktaran Ertaş, \"Bu ziyaretin başlamasından 24 saat sonra önyargıları olan kadınların düşünceleri tamamen değişti. Türkiye\'yi beyinlerinde tekrar dizayn ettiklerini ifade ettiler. Türk misafirperverliğini gördüler. Bu ziyaretten çok mutlu oldular ve sanıyorum bu ziyaretleri son olmayacak\" diye konuştu.

\'EL SANATI YAPMAK ÇOK GÜZEL\'

Kursiyerlerden Margret Schröder ise çeşitli alanlarda gönüllü olarak çalıştığını belirterek, \"Buraya geldiğim için çok sevindim. Doğal maddeler kullanarak el sanatları yapmak beni hayran bıraktı\" dedi.

\'HAYRAN KALDIM\'

Ülkesinde muhasebeci olan Ule Brüggmann da Türk geleneksel el sanatlarını ve Türk kültürünü görmek için geldiğini, el sanatlarına hayran kaldığını kaydetti.

\'EL SANATLARINI ALMANYA\'DA YAŞATMAK İSTİYORUM\'

Türk kültürünü Almanya\'da yaşatmak istediklerini söyleyen Heidi Kullaman ise şöyle konuştu:

\"Yüksek mahkemede çalıştım. Orada başkanın odasında görevliydim. İkinci çocuğum olduğunda işimi bıraktım. Kilisede gönüllü çalışıyorum. Afyonkarahisar\'a ikinci gelişim. El sanatlarını buradan alıp Almanya\'da yaşatmak istiyorum. Oradaki insanlarımıza da öğretmek istiyorum. Burada öğrendiklerimi orada canlandırmaya çalışacağım.\"

Rosvitta Schörmann ise Türk el sanatlarının çok yaratıcı alanları olduğunu, yaparken büyük keyif aldığını söyledi.

Alman kursiyerlerin çalışmaları, 17 Kasım Cuma günü Taş Mederese\'de açılacak sergide beğeniye sunulacak.



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