-Alman işçiler Türkiye'de çalışıyor TURGUTLU (A.A) - 19.08.2011 - Manisa-Salihli arasındaki 60 kilometrelik demiryolu yenileme çalışmalarında 12 Alman işçi çalışıyor. Alman ortak girişimi firmanın üstlendiği hat yenileme çalışmalarında çalışmak üzere Berlin'den gelen 12 Alman işçi, 09.00-18.00 saatleri arasında Turgutlu Ovası'ndan geçen tren yolu hattındaki inşaatta görev yapıyor. Devlet Demir Yollarında görevli işçilerle birlikte çalışan Alman işçiler, ''merhaba'', ''nasılsın'', ''günaydın'', ''çay'', ''su'' ve ''teşekkür ederim'' gibi günlük kullanımda gerekli Türkçe kelimeleri de biliyor. Firma Şantiye Şefi Matthias Höppner, işçiler Sven Pohlmann, Robert Kantelberg, Daniel Haase, Gören Schumann, Detlef Lück, Rene Harz, Frank Reimaan, Falk Czarkowski, Stefan Siegel ve Bernhard Schubert ili birlikte verimli topraklar üzerine kurulu bulunan tren hattında çalışmaktan çok mutlu olduklarını, bu hattın tamamlanmasının ardından devamında da Türkiye'de çalışmak istediklerini belirtti. Höppner, ''Türkiye'ye ilk defa geliyoruz. Almanya'daki Türklerden Türkiye hakkında bilgiler almıştık. Çalışmalarımız sırasında Türkiye'yi ve Türkleri şimdi daha iyi tanıyoruz ve daha çok seviyoruz. Türklerin bize sıcak davranışları ve gösterdikleri misafirperverlik bizleri çok mutlu ediyor'' şeklinde görüşlerini ifade etti. Alman işçilerin bağlı olduğu firmanın Proje Müdürü Ulaş Sönmez de AA muhabirine, Almanların çalışmak için Türkiye'ye gelmelerinin kendisini gururlandırdığını kaydetti. Sönmez, ''1960'lı yıllarda dedelerimiz trenlerle Almanya'ya giderken, şimdi Almanlar tren yollarımızda çalışmak için Türkiye'ye geldi. Bu beni bir Türk olarak gururlandırıyor. Bu ülkemizin büyüklüğünü ve gelişmişliğini gösteriyor'' dedi. İhale ile alınan ve yapım çalışmaları süren Manisa-Salihli tren hattında firma olarak 120 bin metre ray döşeme, 100 bin adet beton travez döşeme işlemi yaptıklarını anlatan Sönmez şöyle devam etti: ''Tamamen ileri teknoloji araçlarla bu çalışmalar yürütülüyor. Alman işçilerimizi ovada çalışırken gören Turgutlulu ve Manisalı çiftçilerimizin onlara misafirperverliklerini göstermeleri, işçilerin bu bölgeyi sevmesini ve Türkler hakkında olumlu görüş edinmelerini sağlıyor. Tren hattı yenileme çalışmaları ekim ayının sonuna kadar tamamlanacak.''