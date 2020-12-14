Alman hükûmeti destekli CureVac aşısının klinik deneyleri son aşamada

Almanya'da devletin hem hissedarı olarak hem de fon vererek desteklediği biyoteknoloji şirketi CureVac, geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşı adayının Faz 2b/3 çalışmalarına başladı.

Spuntik Türkiye'nin aktardığına göre, Britanya ve ABD'de kullanılmaya başlanan BioNTech-Pfizer aşısı gibi mesajcı RNA (mRNA) denilen yeni bir biyoteknolojiye dayanan CureVac'ın aşısı, Faz 2b/3'de bir katılımcıya uygulandı.

CVnCoV denilen iki dozlu aşının Tübingen Üniversitesi Tropikal Tıp Enstitüsü'nde başlanan klinik denemeleri, Avrupa ve Latin Amerika'da 35 binden fazla katılımcıyla yürütülecek.

mRNA teknolojisinde uzman

Almanya'nın Tübingen kentinde merkezi bulunan CureVac, vücudun protein üretiminde rol oynayan bir tür haberci molekül olan mRNA bazlı aşılar üzerinde çalışıyor. CureVac CEO'su Dr. Franz-Werner Haas, "Önemli Faz 2b/3 çalışmasının başlamasıyla, aşı adayımız CVnCoV'un geliştirilmesinde bir başka önemli dönüm noktasına ulaştık. Bugüne kadar elde edilen güvenli olma ve bağışıklık sağlama verileri umut verici görünüyor" diyerek ekledi:

"mRNA teknolojisinin ve aşımızın Covid-19'u önlemek için etkisini göstermesini ve bu pandemiyi yenmeye yardımcı olmasını umuyoruz."

AB 405 milyon doz alacak

Almanya federal hükûmetinin yaklaşık 750 milyon Euro'luk özel bir programla mali olarak desteklediği üç Alman projesinden biri olan CureVac, bu fondan 252 milyon Euro alıyor. AB'nin icra organı Avrupa Komisyonu, federal hükûmetin KfW kalkınma bankası aracılığıyla yaklaşık yüzde 20'sini elinde bulundurduğu CureVac'tan hâlihazırda 405 milyon aşı dozu almayı garantiledi.