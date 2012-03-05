Alman Hastanesi'nin 10 bin lira istediği Lig TV kameramanı öldü

T24 - Kalp krizi geçiren Lig TV kameramanı Vedat Yayla (40) hayatını kaybetti. Yayla kalp krizi geçirmesinin hemen ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahalesi yapılan Yayla, yoğun bakımda yer olmayınca Alman Hastanesi'ne götürüldü. Ancak hastanenin 10 bin lira istemesi üzerine, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen Yayla yolda can verdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın, "Acil rezaletine son vereceğiz, kimse kapıdan dönmeyecek. Gerekirse özel hastanelerin ruhsatlarını iptal ederiz" sözleri hafızalardayken, başarılı kameraman Vedat Yayla, yakınları götürebilecekleri bir yoğun bakım ararken yolda hayatını kaybetti.

Habertürk'ün haberine göre, uzun yıllar Show TV'de kameramanlık yaptıktan sonra özel bir yapım şirketinde çalışmaya başlayan kameraman Vedat Yayla, iş çıkışı Şişli Ortaklar Caddesi'nde aniden yere yığıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yayla'yı beraberinde bulunan arkadaşları hemen Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı. Yayla burada yapılan ilk müdahale ile hayata döndürüldü. Ancak hastanenin yoğun bakım ünitesinde yer olmadığı için Yayla'nın başka bir hastaneye sevk edilmesi istendi. Bunun üzerine arkadaşları ve yakınları Alman Hastanesi ile irtibata geçti. Ancak arkadaşlarının iddiasına göre hastane yetkilileri yoğun bakım ünitesi için 10 bin TL peşin ücret istedi. Bu para bulunamayınca devlet hastaneleri araştırılmaya başlandı. Arnavutköy Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde boş yer olduğu bilgisi geldi.



Yolda fenalaştı



Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne nakledilmek istenen Vedat Yayla Okmeydanı civarında yeniden fenalaştı. Ambulans hemen Okmeydanı Devlet Hastanesi'ne giriş yaptı. Ancak 40 yaşındaki Yayla, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Kendi şirketini kurmuştu



Vedat Yayla, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu, Kanal 6 TV, Show TV ve CNBCE TV'de uzun yıllar kameraman olarak görev yaptı. Yayla daha sonra Portakal Yapım Şirketi'ni kurdu. Yayla ayrıca Lig Tv'de naklen yayınlar sırasında kameranlık görevini sürdürüyordu.