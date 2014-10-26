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Dünya

Alman gazetesinden IŞİD iddiası: Yolcu uçağı düşürebilir

IŞİD’in yolcu uçağı düşürebilecek mühimmata sahip olduğu iddia edildi

26 Ekim 2014 17:06

Alman Bild Am Sonntag gazetesi, IŞİD’in elinde yolcu uçağı düşürebilecek son derece modern hava savunma roketatarları bulunduğunu iddia etti.  Almanya Federal  Haber Alma Teşkilatı (BND) kaynaklarına dayandırılan habere göre, Alman Federal Meclisi’nde yapılan gizli görüşmede BND ajanları bu konuda uyarıda bulundu. 

Gazete, uyarının gizli oturuma katılan bir Federal Milletvekili kanalıyla öğrenildiğini yazdı. Söz konusu silahların Manpads tipi taşınılabilir ve omuza konularak ateşlenen roketatarlar olduğu açıklandı. Rusların planladığı bu silahların Bulgaristan veya Çin’de imal edilmiş olduğu belirtildi. 1970’li yıllardan beri bilinen bu silahların, IŞİD teröristlerinin elinde son modellerinin bulunabileceği vurgulandı. Bu roketatarların çok az eğitimli militanlarca da kullanılabileceğine dikkat çekildi. Roketatarların Suriye ordusunun silah depolarından ele geçirildiği sanılıyor.

Avusturya Havayolları ve Katar Havayolları gibi birçok havayolu şirketi halen Kuzey Irak’a yolcu taşıyor.  

 

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