'Erdoğan IŞİD'e karşı savaşmak istiyorsa, duruşuna açıklık getirsin'

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kürt kazanımlarına sürekli karşı çıktığını belirterek, "IŞİD'e karşı savaşmak istiyorsa, bizim yanımızda olması, yardım etmesi gerekir. Duruşuna bir açıklık getirsin" diye konuştu.

CNNTürk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Salih Müslim, PYD'nin hiçbir zaman PKK olmadığını söyledi.

Salih Müslim'in açıklamaları şöyle

'Peşmerge sayısını PYD belirleyecek'

'Kaç Peşmerge talebiniz var?' şeklindeki soruya Müslim, "Sayı olarak zaten ne kadar isterseniz Peşmerge gönderebiliriz dendi. Ancak oradaki savaşçılarımız, YPG elemanları yeter de artar. Önemli olan şimdi bu insanların Peşmergelerin gelmesi. Niteliksel olarak bazı konularda uzman olan kişilerdir. Silah, cephane meselesinde. Onun için uzmanlık sahasına bağlıdır" diye yanıt verdi.

YPG'nin kaç kişiye ihtiyaç olduğunu belirleyeceğini söyleyen Müslim, "Onun için YPG belirleyecek kaç kişiye ihtiyaç olduğunu ve ne çeşit silahlara ihtiyaçları olduğunu. Ona göre anlaşma yapılırsa onlar ona göre geleceklerdir" dedi. Bir sayı kesinlikle yok. Sadece bu PDK falan değil. Biz oradaki yönetim ile görüşüyoruz. Bu Peşmerge komutanları. Barzani bölgenin başkanıdır. Onun yolu ile oluyor anlaşmalar. Peşmergeler sadece PDK'nin peşmergeleri değil. O Peşmergeler, hükümetin veya yönetimin Peşmergeleridir. Uzmanlık sahalarına göre artık verilir" açıklamasında bulundu.

'ÖSO zaten YPG ile birlikte savaşıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) da Kobanê'ye gideceği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Müslim, Özgür Suriye Ordusu'nu istemiyor musunuz? şeklindeki soruya, "Hayır öyle bir şey yok. ÖSO zaten YPG ile birlikte Kobanê'de savaşıyor. Yeni birlik ve gruplar gelmek istiyor. ÖSO ile YPG arasında bazı görüşmeler oldu. Onlar artık danışacak. Bazı gruplar YPG ile anlaşıp öyle gelirler. Ama anlaşmadan gelmeyecekler. Anladığımız kadarı ile bir sürü seçenek var" diye yanıt verdi.

Kobanê'nin çember altında olduğunu ifade eden Müslim, "Kobanê şimdi çember altında. Başka bir yerden bir cephe açmak Kobanê üzerindeki çemberi hafifletir. ÖSO ile YPG arasındaki görüşmeye bağlıdır" dedi.

'Erdoğan nerede bir Kürt kazanımı varsa ona karşı çıkıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK eşittir PYD" şeklindeki açıklamasını değerlendirmesi istenen Müslim, "Sayın Erdoğan'ın dedikleri nerede bir Kürt varsa onlara, kazanımlarına karşı çıkıyor. Hiçbir zaman PKK olmadık. PKK zaten bir Kürt partisidir. Aralarındaki ne sorun varsa o kuzeyi yani Türkiye'yi ilgilendirir. Biz bir Suriye partisiyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "PKK eşittir PYD" şeklindeki açıklamasının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Müslim, "Suriye'deki oluşumlar ile bir anlaşmaya varıyoruz. Biz hiçbir zaman PKK olarak algılanmadık. Kendisi bir bahane arayıp bunlar PKK'dır falan. Bu açıkça gösteriyor ki bir Kürt kazanımlarının karşısında, Kürt halkının kimliğine karşı duruyorsun. Biz Suriye'de ne istiyoruz. Araplarla, Suryanilerle, Türkmenlerle bir sosyal sözleşme imzalamışız. Bir sistem kuruyoruz. Demokratik Suriye kurmak istiyoruz.



Şimdi bunlara karşı çıkıyor. Çünkü Suriye'de bir Kürt kimliği kazanılacak. Buna karşı çıkmak için çeşitli bahaneler arıyor. Biz 2004'ten beri zaten rejime karşı mücadelemiz var. bunu hepsi görmezden geliyor. Bazı bahanelerle bizi hep dışlamak istiyor. Biz bunu kabul etmiyor reddediyoruz. Kendisi de gerçekleri biliyor. Kaçıncı defa İstanbul'a gelip yetkililerle görüştüm" diye konuştu.

'Evinin içinde görüşüyoruz, arkamızdan bunlar terörist deniyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını eleştiren Müslim, "Evinin içinde görüşüyoruz. En büyük yetkililerle. İkinci gün arkamızdan bunlar da teröristtir falan. Sayın Erdoğan da biliyor. Diğer yetkililer de biliyor. Biz hiçbir zaman ne terörist olmadık. IŞİD ile en fazla savaşan biziz. Kendisi bir açıklık getirsin. Ne kadar bizi destekliyor. Gerçekten IŞİD'e karşı savaşmak istiyorsa, bizim yanımızda olması, yardım etmesi gerekir. Duruşuna bir açıklık getirsin" dedi.

'Kobanê düşmeyecek, zafere gidiyor'

Müslim, "Kobanê düşmeyecek. Kobanê'de hala siviller de vardır. YPG'de vardır. Kobanê zafere gidiyor" dedi.



Türkiye'den bir silah talebiniz oldu mu? Koridoru talep eden kim? şeklindeki sorulara Müslim, "Biz müdahale istemedik ama en azından kendi gücümüzü kendi insanımızı oraya yetiştirmek için bir koridoru gerçekten istedik. Söz de verdiler. Maalesef şimdiye kadar bekliyoruz. Zorluklar çıkarılıyor. Kobanê'ye sahip çıkarız dendi. Sözler yerine getirilmedi. Artık bu engeller kimden oluyorsa bilmiyoruz" diye yanıt verdi.

PYD'nin Türkiye'ye herhangi bir düşmanlığı var mı? Toprak talebi var mı? şeklindeki soruya Müslim şu şekilde yanıt verdi: "2004'ten beri bu rejime karşı savaşıyoruz. YPG güçleri en azından iki yıldan beri var. Söylesinler tek bir mermi Türkiye'ye yönelmiş mi? Biz defalarca söyledik. Türkiye'ye karşı olmayacağız. Bundan sonra da olmayacağız" dedi.