Alman Focus dergisi: 'Suriye tapesi'ni ABD dinledi!

Alman Focus dergisi, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın üst düzey görevlilerle yaptığı ve Süleyman Şah Türbesi bombalanarak Suriye ile savaş çıkarma planlarının konuşulduğu iddia edilen görüşmeyi Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) dinlediğini öne sürdü.

Focus dergisi, MİT ajanlığı iddiasıyla Almanya’da tutuklu bulunan Muhammed Taha Gergerlioğlu’nun görülmeye başlanan davasına sayfalarında yer verdi.

Josef Hufelschulte imzalı haberde, Gergerlioğlu’nu Almanya’da görevlendiren kişinin MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğu iddia edildi.

Haberde, Fidan’ın iki buçuk yıl önce dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler ile yaptığı ve Suriye tarafındaki Süleyman Şah Türbesi’nin bombalanarak savaş çıkarma planlarının konuşulduğu iddia edilen telefon görüşmesinin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından dinlendiği öne sürüldü.

Gergerlioğlu ile birlikte Türkiye vatandaşları Ahmet Duran Y. ve Almanya vatandaşı Göksel G’nin yargılandığının belirtildiği haberde, “Fidan’ın Almanya’daki casuslarının sadece büyükelçilik ya da konsolosluk gibi yerlerde değil aynı zamanda seyahat acenteleri, bankalar, camiler ve gazetelerde de çalıştığı iddia edildi.

Haberde, MİT’e yardım etmek isteyen Almanya’daki genç Türklerin, Türkiye’deki askerlik sürelerinin kısaltıldığı ve Almanya’ya döndüklerinde casus olarak kullanıldıkları da yazıldı.

‘Dinleme skandallarının merkezinde’



ABD'nin en önemli istihbarat kurumlarından Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), dinleme skandallarıyla dünyanın gündemine oturmuştu. NSA eski çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerle NSA'in 2010'da Toronto'daki G-20 zirvesine katılan tüm liderleri dinlediği ileri sürülmüştü.

Washington Post'un "yabancı bir ülkedeki telefon görüşmelerinin yüzde 100'ünü dinleyebilme kapasitesine sahip olduğu bir sistem inşa ettiğini" iddia ettiği NSA'in 122 devlet ve hükümet başkanı hakkında bilgi topladığı iddia edilmişti.

En son geçtiğimiz Haziran ayında, Wikileaks'in internet sitesinde yayımladığı, detayları Fransız Liberation gazetesi ve haber sitesi Mediapart ile paylaşılan "Elysee Casusluğu" isimli raporda, NSA'in Fransa Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ve François Hollande'ı dinlediği belirtildi.