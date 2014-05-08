'Suriye tapesi' IP'leri için YouTube'la diplomasi devrede

Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan Suriye toplantısının ses kaydının yüklendiği IP adresleri için diplomasi devrede. Başsavcılık IP adreslerini Dışişleri aracılığıyla Youtube'a sorma kararı aldı.

Ankara'da Anayasaya Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından yürütülen Dışişleri'ndeki dinlemeye ilişkin soruşturmada, ses kayıtlarının yüklendiği bilgisayarları Emniyet tespit edemedi. Başsavcılık bunun üzerine Youtube yazı yazarak ses kaydının yüklendiği IP adreslerinin gönderilmesini istedi.

Al Jazeera Türk'ten Mustafa Türk'ün haberine göre, Başsavcılık, Youtube’un Türkiye Temsilcisi Gönenç Gürkaynak ile irtibata geçti ve IP adreslerinin verilmesini istedi. Gürkaynak'ın "ABD'deki Youtube merkeziyle temasa geçin" yanıtının ardından IP adreslerinin Dışişleri aracılığıyla istenmesi kararlaştırıldı.

Prosedür gereği Başsavcılık Adalet Bakanlığı'na talep yazısını iletecek. Adalet Bakanlığı da ingilizceye çevrilen talep yazısını Dışişleri Bakanlığı'na ilettikten sonra metin Youtube’un merkezi Amerika’ya gönderilecek.

Ses kaydı

27 Mart 2014 tarihinde internete düşen ses kaydında, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in Suriye konulu konuşması var. İstişare toplantısı yaptıkları anlaşılan dört ismin Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantıda Suriye'deki Türk toprağı Süleyman Şah türbesine yönelik IŞİD tehdidi üzerine Suriye politikasını ve Türkiye'nin olası hamleleri değerlendiriliyordu.

'Başka dinleme yok'

10 Nisan 2014 tarihinde konuşan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bakanlığındaki Suriye konulu toplantının kaydedilip sızdırılması dışında başka kayıt ihtimali olup olmadığına şu yanıtı vermişti:

“Dinleme olaylarından sonra bütün emniyet birimlerimiz çok yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu çok ağır bir suçlamadır. Bu titiz çalışmaların neticesinde tablo çok daha net ortaya çıkacaktır. Bu konuyla ilgili gerekli tedbirler de alınacaktır. Herhangi bir başka dinleme yapıldığına dair elimizde veri yok."