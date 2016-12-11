Alman filmi Toni Erdmann’a ödül yağdı

Yönetmenliğini Maren Ade'nin yaptığı "Toni Erdmann,” Cumartesi akşamı Polonya'nın Wroclow kentinde düzenlenen Avrupa Film Ödülleri töreninde en iyi film ödülüne layık görüldü. Filmin yönetmeni Maren Ade, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallarında ödül aldı. Yaklaşık bin 200 davetlinin katıldığı törende konuşan Ade, "Çok mutluyum. Bu film için senaryoyu yazmak çok uzun bir süreçti” dedi. 5 dalda ödüle layık görülen Toni Erdmann'ın başrol oyuncuları Sandra Hüller ve Peter Simonischek de en iyi kadın ve erkek oyuncu seçildi.

"Toni Erdmann” yaşlı bir adam ile yetişkin kızı arasındaki ilişkiyi trajikomik bir dille anlatıyor. Prömiyeri mayıs ayında Cannes Film Festivali'nde yapılan ve uluslarası sinema yazarları tarafından verilen FIPRESCI ödülünün sahibi olan "Toni Erdmann,” en iyi yabancı film Oscar’ını almak için da mücadele edecek.

Diğer önemli ödüller

29'uncu Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi belgesel dalında ise ödül İtalyan yönetmen Gianfranco Rosi'nin yönetmenliğini yaptığı "Denizdeki Ateş”e (Fuoccoammare) verildi. Avrupa'ya gelmek isteyen mültecilerin ilk ayak bastığı yerlerden biri olan İtalya'nın Lampedusa Adası'ndaki durumu anlatan film, daha önce de Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'nın sahibi olmuştu.

İsveçli yönetmen Hannes Holm'un "Ove adlı Adam” (En man som heter Ove) ise en iyi komedi filmi dalında ödüle layık görüldü. Başrolünü Rolf Lassgard'ın oynadığı filmde, hayatından bezmiş, dul yaşlı bir adamın, yeni komşuları sayesinde yeniden yaşam sevinci kazanması konu ediliyor.

James Bond filmlerindeki rolüyle tanınan Pierce Brosnan'a yaşam boyu başarı ödülü verildi. Gecenin önemli ödüllerinden biri sayılan "şeref ödülü” de 9 Ekim 2016'da yaşamını yitiren Polonyalı yönetmen Andrzej Wajda'nın oldu. Avrupa Film Akademisi'nin başkanı Alman yönetmen Wim Wenders yaptığı konuşmada "eğer bugün biri acıyla özleniyorsa, o da Andrzej Wajda'dır” dedi.

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dpa/DW, JD/MK