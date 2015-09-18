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Yaşam
Deutsche Welle

Alman eski futbolcu Cramer öldü

Alman eski futbolcu ve teknik direktör Dettmar Cramer, 90 yaşında hayatını kaybetti.

18 Eylül 2015 20:03


Dettmar Cramer en başarılı dönemini Bayern Münih'te geçirdi. 1974–75 ve 1975–76 olmak üzere iki kez Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazandı. 1976'da Kıtalararası Kupa'yı Bayern'in müzesine götürdü.

Teknik direktörlüğünü yaptığı ve Beckenbauer, Sepp Maier, Uli Hoeneß ve Gerd Müller'in oynadığı takım, Bayern Münih tarihine damgasını vurdu. Boyunun 1 metre 65 santim olmasından dolayı "Napolyon" lakabıyla anıldı.

'Hocaların hocası'

Dortmund doğumlu Cramer, Bayern'in ardından aralarında Güney Kore, Suudi Arabistan ve Japonya'nın da bulunduğu 90'dan fazla ülkede teknik direktörlük görevi üstlendi. Antrenörlük çalışmalarından ötürü futbol çevrelerinde "hocaların hocası" olarak anıldı.

Bayern Münih'in onursal başkanı Franz Beckenbauer, "İyi bir yaşa erişti. Sonunda vefatı onun için bir tür kurtuluş oldu" dedi. Cramer'i ölümünden birkaç ay önce ziyaret eden Beckenbauer, Cramer ile yakın ilişkisiyle biliniyor. Cramer bu yakınlığı tanımlarken "Franz'la birlikte aynı dalga boyundayız" sözlerini kullanmıştı.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heniz Rummenigge, yayınladığı mesajda, " Dettmar Cramer muhteşem bir antrenör ve olağanüstü bir insandı" dedi. Rummenigge, "Bana babalık yaptı. Profesyonel futbol hayatıma onun teşviğiyle yola çıktım. İyi bir futbolcu olmamı büyük ölçüde ona borçluyum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih eski teknik direktörü Jupp Heynckes, Cramer'i bir "futbol elçisi" olarak tanımladı. Heynckes, "Bir seyyah olmanın ne olduğunu en iyi Cramer bilir" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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