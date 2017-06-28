T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Alman dizisi güvenlik nedeniyle İstanbul’da çekilmeyecek

Başrolünde Türkiye kökenli aktör Erol Sander’in oynadığı Cinayet Masası İstanbul adlı Alman dizisi güvenlik nedeniyle artık Türkiye’de çekilmeyecek. Polisiye dizinin Tayland’da çekilmesi planlanıyor.

28 Haziran 2017 21:01

Alman kamu televizyonu ARD'de yayınlanan polisiye dizi Cinayet Masası İstanbul artık Türkiye'de çekilmeyecek.

Başrolünde Türkiye kökenli aktör Erol Sander'in oynadığı dizinin, artan terör tehdidi nedeniyle İstanbul'da çekilmeyeceği belirtildi.

Alman medyasında çıkan haberlerde, terör tehdidinin yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi gerginliğin de, dizinin İstanbul'da çekilmemesi kararı alınmasında rol oynadığı belirtildi.

Geçen yıl İstanbul ve Ankara'da düzenlenen terör saldırılarının ardından Cinayet Masası İstanbul dizisinin çekimleri güvenlik nedeniyle İstanbul'dan İzmir'e kaydırılmıştı.

ARD televizyon kanalında dokuz yıldır yayınlanan dizinin, İstanbul yerine Tayland'da çekilmesi planlanıyor. Dizinin prodüktörlüğünü yapan Degeto Film Şirketi'nden Sascha Schwingel, Erol Sander'in canlandırdığı Komiser Mehmet Özakın'ın zor bir görev için Tayland'a gitmesini konu alan bir senaryo üzerinde çalışıldığını belirtti.

Dizinin başrol oyuncusu Erol Sander de, "Türkiye'de çalıştığımız dönem harikaydı, bu büyüleyici yere yine döneceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/ JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Başrolünde TürkiyeErol SanderCinayet MasasıAlmanTürkiyeTaylandARDAnkaraDegeto FilmSascha Schwingel Erol SanderKomiser MehmetDeutsche Welle Türkçe DW/ JD/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24