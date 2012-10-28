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Yaşam

Alman besteci Henze, hayatını kaybetti

Schott Music: Çağımızın çok yönlü ve etkili isimlerinden Hans Werner Henze öldü

28 Ekim 2012 10:36

Alman müzisyen ve besteci Hans Werner Henze (86), Dresden'de hayatını kaybetti.

Müzisyenin telif haklarını bulunduran Schott Music'ten yapılan açıklamada "Çağımızın çok yönlü ve etkili isimlerinden Hans Werner Henze öldü" ifadesi kullanıldı.

Hans Werner Henze sanat hayatı boyunca aralarında 10 senfoni ve 40 sahne eserinin de bulunduğu 130'dan fazla eser bıraktı.

Henze, konser parçaları bestelemeye 12 yaşında başlamıştı. En büyük çıkışını, Ingeborg Bachmann'in librettosundan bestelediği Genç Lord operasıyla 1964 yılında yapmıştı.

Kendini "siyasi bir sanatçı" olarak tanımlayan Henze, eserlerinde faşizm, 1968 öğrenci hareketi ve Küba devrimi gibi konuları işlemişti.

(Deutsche Welle Türkçe)

 

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