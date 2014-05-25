T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alman basını: Gösterileri TOMA'sız hallettik, Erdoğan ders çıkarmalı

Frankfurter Allgemeine yazarı Uta Rasche: Köln Türkiye’de olsaydı, cumartesi günü çok sayıda yaralı ve ölü olabilirdi

25 Mayıs 2014 17:02

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Köln'deki Erdoğan protestolarını hükümetin 'tomasız' çözdüğünü belirterek 'Erdoğan ders çıkarmalıdır' yorumunda bulundu.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde Uta Rasche imzasıyla yayınlanan yorumda, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köln’deki gösterilerde olayların olmamasından ders çıkarması gerektiği yazıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet İncel'in haberine göre, yazıda, “Demokrasimizin bu tür gösterilere kaossuz ve TOMA’sız dayanabileceği görülmüştür” denildi. Uta Rasche yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Köln Türkiye’de olsaydı, cumartesi günü çok sayıda yaralı ve ölü olabilirdi. Köln polisinin duyarlı davranışı sayesinde göstericiler karşı karşıya gelmedi. Türk hükümetine de karşı göstericileri yönetenlere hakaret olarak değil demokrasinin doğal bir manzarası olarak görebilmek iyi gelecek. Eleştiriye, tomasız, tekmesiz ve hatta ateşli silahsız olarak yanıt verilebilmelidir. Erdoğan bunu öğrenmelidir. Büyük olasılıkla, Ağustos başında kendini Türkiye’nin başkanı seçtirmek isteyen kişi de eleştirilerden payını alacaktır. Ancak, değişik fikirlere açık olan bir ülke, günün birinde Avrupa’nın bir parçası olabilir.”

 

‘Erdoğan, Almanya’ya gelmese daha iyiydi’

 

Erdoğan’ın Köln konuşmasına eleştiriler sürüyor. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Federal Meclis Fraksiyon Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, Erdoğan’ın Köln konuşmasını eleştirdi. Strobl, “Türkiye Başbakan’ı Almanya’ya gelmeseydi daha iyiydi. Erdoğan’ın konuşması baştan itibaren Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği daha da artırıcı yöndeydi. İyi ilişkileri sürdürmeye özen gösteren Avrupalı devletler arasında bu olmaz. Erdoğan’ın öz eleştiri yapmamasının eksikliğini hissettik ve Alman medyasına karşı saldırıları da kabul edilemez” dedi.

ETİKETLER

almanyakölntayyip erdoğanprotestogösteritomahaber

İlgili Galeri

Erdoğan'ın mitingi öncesi Köln sokakları

İlgili Haberler

Başbakan Erdoğan Köln'de protesto ediliyor

Köln’de ‘Erdoğan alarmı’ veren Alman polisi, güvenliğin sağlanması için 6 bin personel görevlendirdi

Zeki Alasya anlatıyor: Erdoğan 'Makam odamı kullan' bile demişti

'Kabare tiyatrosunda yıllarca devlet erkanları o kadar sert eleştirilerimize, alaylarımıza rağmen belirli bir tahammül vardı. Belki beğenmiyorlardı ama tahammül ediyorlardı'

'Erdoğan, kolonisini ziyaret eder gibi Köln'e geldi, masrafları karşılasın'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln ziyareti ve konuşması Alman basınında geniş yer tuttu. Erdoğan'ın Alman basınına yüklendiği sözleri öne çıktı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24