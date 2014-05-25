Alman basını: Gösterileri TOMA'sız hallettik, Erdoğan ders çıkarmalı

Alman Frankfurter Allgemeine gazetesi, Köln'deki Erdoğan protestolarını hükümetin 'tomasız' çözdüğünü belirterek 'Erdoğan ders çıkarmalıdır' yorumunda bulundu.

Frankfurter Allgemeine gazetesinde Uta Rasche imzasıyla yayınlanan yorumda, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köln’deki gösterilerde olayların olmamasından ders çıkarması gerektiği yazıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Ahmet İncel'in haberine göre, yazıda, “Demokrasimizin bu tür gösterilere kaossuz ve TOMA’sız dayanabileceği görülmüştür” denildi. Uta Rasche yorumunda şu ifadelere yer verdi:

“Köln Türkiye’de olsaydı, cumartesi günü çok sayıda yaralı ve ölü olabilirdi. Köln polisinin duyarlı davranışı sayesinde göstericiler karşı karşıya gelmedi. Türk hükümetine de karşı göstericileri yönetenlere hakaret olarak değil demokrasinin doğal bir manzarası olarak görebilmek iyi gelecek. Eleştiriye, tomasız, tekmesiz ve hatta ateşli silahsız olarak yanıt verilebilmelidir. Erdoğan bunu öğrenmelidir. Büyük olasılıkla, Ağustos başında kendini Türkiye’nin başkanı seçtirmek isteyen kişi de eleştirilerden payını alacaktır. Ancak, değişik fikirlere açık olan bir ülke, günün birinde Avrupa’nın bir parçası olabilir.”

‘Erdoğan, Almanya’ya gelmese daha iyiydi’

Erdoğan’ın Köln konuşmasına eleştiriler sürüyor. Welt am Sonntag gazetesine konuşan Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Federal Meclis Fraksiyon Başkan Yardımcısı Thomas Strobl, Erdoğan’ın Köln konuşmasını eleştirdi. Strobl, “Türkiye Başbakan’ı Almanya’ya gelmeseydi daha iyiydi. Erdoğan’ın konuşması baştan itibaren Türkiye ile Almanya arasındaki gerginliği daha da artırıcı yöndeydi. İyi ilişkileri sürdürmeye özen gösteren Avrupalı devletler arasında bu olmaz. Erdoğan’ın öz eleştiri yapmamasının eksikliğini hissettik ve Alman medyasına karşı saldırıları da kabul edilemez” dedi.