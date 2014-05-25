'Erdoğan, kolonisini ziyaret eder gibi Köln'e geldi, masrafları karşılasın'

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 24 Mayıs'ta Köln'deki konuşması Alman basınında ve Alman siyasilerde yankı buldu.

Focus Dergisi internet portalı okuyucuları Erdoğan'a tepki göstererek, "Erdoğan'ın adeta bir ülkesinin bir kolonisini ziyaret eder gibi Köln'ü ziyeret ettiğini" söyledi.

Bazı okuyucular Erdoğan'ın Lanxess Arena'daki konuşmasının muazzam bir masraf oluşturduğunu ve bu masrafı kendisinin karşılaması gerektiğini yazdı.

Welt am Sonntag gazetesi, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Meclis Grubu Başkan Yardımcısı Thomas Strobl'ın açıklamalarından alıntı yaparak "Erdoğan gelmeseydi daha iyi olurdu" başlığına yer verdi. CDU'lu siyasetçi, Erdoğan'ın ziyaretinin, göçmenlerin Alman toplumuna uyumuna katkı sağlamadığını belirtti.

Sert bir değerlendirme yapan Strobl, "Erdoğan, Köln'de bizim anladığımız anlamda ifade, basın ve gösteri özgürlüğü konusunda bir problemi olduğunu gösterdi" dedi. Thomas Strobl, Erdoğan'ın Köln ziyaretinin ülkesindeki gerilimi daha da bir parça daha Almanya'ya taşımasına vesile olduğunu ve bu durumun Avrupa içinde iyi ilişkiler için emek harcayan devletlere uygun olmadığını belirtti. Strobl, "Erdoğan gelmeseydi daha iyi olurdu" dedi.

Frankfurter Allgemeine gazetesi de Başbakan Erdoğan'ın konuşmasına dair bir yoruma yer verdi. Gazete, "Erdoğan göğsünü gererek, Alman basınına yüklendi, ülkesinde polisin protestoculara karşı uyguladığı acımasız şiddeti savundu ve asimilasyonsuz bir uyumdan yana olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Gazete, Erdoğan'ın konuşmasının "başlarında ılımlı ve duygusal ardından bilindik kavgacı üslubuyla" Almanya'daki seçim mücadelesini de başlatmış olduğu yorumunu yaptı. Frankfurter Allgemeine değerlendirmesinde, Erdoğan'ın Spiegel'ın internet portalı üzerinden karşıtlarının sözlerini başlığa çekerek yapılan "Cehenneme kadar yolun var" sözlerine de atıfta bulunup Alman basınına yüklendiğinin de altını çizdi.

Spiegel ise Erdoğan'ın konuşmasına yönelik, daha ziyade Alman basınına yüklendiği bölümlere yönelik bir değerlendirme yaptı. Spiegel, "Erdoğan Soma'daki faciadan bahsetti, hükümetinin politikalarına yönelik eleştirileri geri çevirdi ve Alman basınının hakarette bulunduğunu öne sürdü" değerlendirmesini yaptı. Spiegel haberinde ayrıca Soma'da bir vatandaşı tekmeleyen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel'in görevden alındığına da yer verdi.

Erdoğan'ın konuşması Alman televizyonlarında da geniş yer aldı. Alman birinci televizyon kanalı ARD'nin internet sayfasında "Türkiye Başbakanı yurt içi ve dışında Türkiye'yi eleştirenleri ülkesine zarar vermekle suçladı" ifadelerine yer verildi. Yine haberde, Erdoğan'ın Alman basınına yüklenmesi konu edildi.

Focus okuyucuları öfkeli

Focus Dergisi, internet portalı ise okuyucularının Erdoğan'ın Köln ziyaretini sert bir dille eleştirdiğine yer veriyor. Bazı okuyucular Erdoğan'ın Lanxess Arena'daki konuşmasının muazzam bir masraf oluşturduğunu ve bu masrafı kendisinin karşılaması gerektiğini yazdı. Focus haberinde, bazı okuyucuların "Erdoğan'ın adeta bir ülkesinin bir kolonisini ziyaret eder gibi Köln'ü ziyeret ettiğini" söylediklerine yer verdi. Haberde okuyucuların, Erdoğan'ın konuşması kapsamında alınan güvenlik önlemlerinin masraflarına da değindikleri belirtildi.