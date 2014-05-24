Başbakan Erdoğan Köln'de protesto ediliyor

Miting için Almanya'nın Köln kentine giden Başbakan Tayyip Erdoğan, 20 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto ediliyor.Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun düzenlediği gösteriye Almanya’nın hemen her kentinin yanı sıra Avrupa’nın pek çok ülkesinden de binlerce kişi katılıyor. Almanya, gösteriler için 6 bin polisi görevlendirdi.

Radikal'de yer alan habere göre, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı protesto edecek gruplar Almanya'nın Köln kentinde sabahın erken saatlerinden itibaren Ebertplatz'da toplanmaya başladı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) organize ettiği protesto mitingine Almanya’nın hemen her kentinin yanı sıra Avrupa’nın pek çok ülkesinden de katılım var.

Otobüslerle gelen protestocu grup, yerel saatle saat13.00’de, Erdoğan’ın konuşma yapacağı Lanxess Arena’ya 3 kilometre uzaklıktaki Ebertplatz’dan yürüyüşe başlayacak. Grup daha sonra Ring Caddesi, Rudolfplatz ve Aachener Caddesi üzerinden İnnere Kanalstrasse ile Schmalbeinstrasse arasındaki yeşil alana gelecek. Burada ise miting saat 18.30’a kadar sürecek. 30 binden fazla kişinin katılması beklenen protesto gösterisine şu ana kadar 20 bine yakın kişinin katıldığı tahmin ediliyor. Bu arada Erdoğan’ın mitingi öncesinde Köln'de Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler de protesto edildi.

6 bin polis görevlendirildi



Köln’de ‘Erdoğan alarmı’ veren Alman polisi de, güvenliğin sağlanması için teyakkuzda. Lanxess-Arena’da Başbakanın güvenliğini 300 özel güvenlik görevlisiyle sağlayan Alman polisi, Köln’de gün boyu güvenliğin sağlanması için 6 bin polis görevlendirdi.

3 muhalif 9 gösteri düzenlenecek



Köln Emniyet Müdürlüğü, Erdoğan’ın kenti ziyaret edip Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin (UETD) Lanxess Arena’daki 10. yıl etkinliğine katılacağı cumaretsi günü farklı gruplar tarafından 9 etkinlik ve gösteri düzenleneceğini açıklamıştı. Bunların 3’ünün muhalif gösteriler olduğunu belirten Müdürlük, en büyük gösterinin Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tarafından organize edileceğini, aşırı sağcı partiler PRO NRW ve PRO KÖLN’ün de eylem düzenleyeceğini duyurmuştu.

Aşırı sağcılar da eylem yapacak



Alma polisinin açıklamasına göre, göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen aşırı sağcı PRO NRW, UETD’nin cumartesi günü saat 14:00’da etkinlik düzenleyeceği Köln Lanxess Arena’ya 800 metre mesafedeki Deutz Tren İstasyonu yakınında gösteri yapacak. Türkiye ve göçmen karşıtı bu gösterinin saat 11:00-16:00 arasında yapılacağı belirtildi.

PRO KÖLN adlı aşırı sağcı parti de Köln ana tren istasyonu önünde saat 15:00-17:00 saatleri arasında gösteri düzenliyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ise UETD’nin etkinlik yapacağı Köln saat 13:00’da karşı gösteri düzenlemeye hazırlanıyor.

Motosikletli gruplar da ‘trafikte hoşgörüsüzlüğe hayır’ eylemi için sokakta

Bu arada Köln’de bugün ayrıca motosikletçiler de ‘Trafikte Hoşgörüsüzlüğe Hayır’ temasıyla bir gösteri yapıyor. Trafikte kendilerine saygı gösterilmesini talep eden motosikletli gruplar, şehir turu atarak gösteri düzenlerken, Erdoğan protestosu için toplanan kalabalığın da yanından geçti.





Siyasetçilerden çağrılar

Öte yandan Erdoğan’ın ziyareti hafta boyunca Alman siyasetçiler tarafından eleştirilmişti. Köln Belediye Başkanı Jürgen Roters, tarafları itidalli olmaya çağırdı. Roters "Farklı görüşlerden olsak da Köln’de birbirimize barışçıl bir biçimde yaklaşabileceğimizi gösterelim" diye konuştu.

‘Erdoğan’ın ziyareti bilinçli bir provokasyon’

Ancak Soma’daki maden faciası ve Türkiye’de şiddetin karıştığı çatışmaların ardından Erdoğan’ın yaptığı ziyareti ‘bilinçli bir provokasyon’ olarak nitelemekten de geri durmayan Sosyal Demokrat Partili (SPD) Roters, farklı siyasi görüşlerin bu gezi nedeniyle daha da duygusal hale geleceğini belirtti.

‘Almanya’da seçim gezisine çıkmak yerine…’

Roters daha önceden de, "Erdoğan Almanya’da seçim gezisine çıkmak yerine Soma’daki maden kazasının aydınlatılmasına etki edebilseydi daha uygun olurdu" ifadelerini de kullanmıştı.

'Erdoğan durumu daha fazla körükleyemez'

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ise “Başbakan Erdoğan" Türkiye’nin bir temsilcisi olarak konuşma yapacağını bilmeli. Türkiye’deki çatışmaları Almanya’ya taşıyan bir seçim kampanyası yapamaz ve durumu daha da körükleyemez” dedi.

‘Demokrasimiz erdoğan’ın seçim kampanyasına da dayanabilir’



Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkan Yardımcısı Thomas Strobl da “Demokrasimiz istikrarlıdır ve fikir çeşitliliğine dayanıklıdır. Bu nedenle Erdoğan’ın seçim kampanyasına da dayanabilir” dedi. Ancak Strobl, Erdoğan’ın şu anda Köln’de seçim kampanyası yapmaktansa Türkiye’de yapacak daha önemli görevlerinin olduğunu bilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.