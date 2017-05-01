Alman basını: Casuslukla suçlanan Türk imamlar kayıp

Batı Alman Radyo-Tv'nun (WDR) haberinde, Almanya’nın casuslukla suçlanan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı 16 imamdan 10’u kayıp olduğu öne sürüldü.

Haberde, Diyanet tarafından görevlendirilen Türk imamların yargılanma sürecinden kaçmak için ülkeyi terk ettikleri iddia edildi. Haberde, ‘kayıp’ oldukları belirtilen imamların, muhtemelen Türkiye’ye gittiğinin düşünüldüğü ifade ediliyor. WDR’nin haberine kaynak Alman hükümetine bağlı yetkililer olarak gösterildi.

Casusluk suçlaması

Alman hükümeti, DİTİB adına çalışan imamların FETÖ terör örgütüne mensup kişiler hakkında bilgi topladıkları iddiasıyla yabancı bir devlet adına casusluk yapmakla suçlanıyor. Almanya’da başsavcılık 18 Haziran tarihinde DİTİB üyesi bazı imamlara yönelik Almaan Ceza Yasası’nın 99’uncu maddesi uyarınca ‘istihbari çalışma’ yürüttükleri gerekçesiyle soruşturma açmıştı. 15 Şubat’ta ise suçlanan imamlara ait evlere baskın yapılmıştı. Türkiye cephesi, Alman yargısının casusluk iddiasına şiddetle karşı çıkıyor.