Almanya'da DİTİB'den sonra MİT'e de "casusluk" soruşturması!

Alman Federal Savcılık, Türkiye'nin Almanya'da casusluk faaliyeti yürütüldüğü iddiasıyla dün ikinci bir soruşturma başlattı. Almanya Federal Başsavcılığı, MİT'in Almanya'daki Fethullah Gülen cemaatinin üyelerini izlediği yönündeki iddialara ilişkin soruşturma başlattı. Alman İçişleri Bakanı, "Gülen hareketinden bağımsız olarak burada Alman yasaları geçerli ve burada yaşayan kişilerle ilgili yabancı makamlar casusluk yapamaz" dedi.

Al Jazeera'nın haberine göre, daha önce, Almanya'daki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) camilerinde görev yapan imamların casusluk yaptığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatan Federal Başsavcılık, şimdi de MİT'in bu ülkedeki Gülen örgütü üyelerini izlediği yönündeki iddialarla ilgili ikinci bir soruşturma kararı aldı.

Soruşturma açıldığını doğrulayan Başsavcılık Sözcüsü, içerikle ilgili bir bilgi vermedi.

Soruşturma; Alman Sueddeutsche Zeitung gazetesinde yayınlanan "MİT'in Alman İstihbaratına 300 Gülen örgütü üyesi ile örgüte ait 200 kuruluşun ismini verdiği" yönündeki iddiadan hemen sonra başlatıldı. Gazete haberinde, MİT'in bu isimlerin iadesi için Alman istihbarat teşkilatına liste verdiği ancak Almanya'nın bu kişileri 'İzleniyorsunuz, dikkat edin' şeklinde uyardığı belirtildi.

Haberde, MİT Başkanı Hakan Fidan'ın şubat ayında yapılan Münih Güvenlik Konferansı sırasında Almanya'da dış istihbarat teşkilatı BND'nin başkanı Bruno Kahl'e söz konusu listeyi verdiği iddia edildi. BND Başkanı Kahl'ın da listeyi federal hükümete, Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı'na, Federal Emniyet Teşkilatı ile eyaletlerdeki emniyet birimlerine gönderdiği kaydedildi. Haberde, listenin değerlendirildiği ve fotoğrafların çoğunun gizlice, gözetleme kameraları tarafından çekildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Alman İçişleri Bakanı:

Casusluk iddiaları sürpriz olmadı

Federal Başsavcılığın soruşturma başlatmasıyla ilgili Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere de bir açıklama yaptı. Alman topraklarında casusluk faaliyetlerinde bulunmanın suç olduğunu ve buna göz yumulamayacağını söyleyen De Maiziere, casusluk iddialarının kendisi için sürpriz olmadığını belirtti.

De Maiziere, "Türkiye'ye böyle olamayacağını defalarca söyledik. Gülen hareketinden bağımsız olarak burada Alman yasaları geçerli ve burada yaşayan kişilerle ilgili yabancı makamlar casusluk yapamaz" diye konuştu.

Konuya ilişkin Ankara'dan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Gülen cematinin Almanya'daki varlığı

'FETÖ' üyesi olma suçundan haklarında Türkiye'de dava açılan bazı isimler Almanya'ya kaçmıştı. Bunların arasında eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara da var. Türkiye'nin bu kişileri iade etmeleri yönündeki talebine Almanya'dan olumlu bir yanıt gelmiş değil. Darbe girişimi sonrasında Türkiye’ye dönmeyip sığınma başvurusu yapan NATO üssündeki görevli Gülen cemaatle bağlantılı askerler Almanya'da bulunuyor.

Alman Der Spiegel dergisinde geçen ay yayımlanan habere göre, NATO üslerinde görev yapan yaklaşık 40 askeri personel 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrasında Almanya’ya iltica başvurusunda bulundu. Savunma Bakanı Fikri Işık, "Almanya'dan beklentimiz; bu iltica başvurularının kesinlikle değerlendirilmemesi, FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesinin sağlanması” açıklamasını yapmış, Almanya İçişleri Bakanı De Maiziere ise Ankara’nın bu askerlerin iade edilmesi çağrısını reddetmişti.