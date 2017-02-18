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Hükümet Sözcüsü: Hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir, olamaz!

Onların vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır"

18 Şubat 2017 18:18

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı imamlara yöneltilen "casusluk" iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz, hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir, olamaz. Onların vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır" dedi.  

Kurtulmuş, DİTİB'e bağlı imamların görevini ise şöyle tanımladı:

"Onların vazifesi DEAŞ'ından bilmem kimine kadar farklı, sapık birtakım yanlış İslami uygulamalardan oradaki halkımızı korumak ve Anadolu topraklarında asırlardır yaşanmış olan sahih İslam anlayışıyla o insanlarımızın Müslümanca yaşama hakkını temin edecek hizmetler sunmaktır"

Hürriyet'te yer alan habere göre Numan Kurtulmuş şunları söyledi:

"Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz, hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir, olamaz. Onların vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Onların vazifesi DEAŞ'ından bilmem kimine kadar farklı, sapık birtakım yanlış İslami uygulamalardan oradaki halkımızı korumak ve Anadolu topraklarında asırlardır yaşanmış olan sahih İslam anlayışıyla o insanlarımızın Müslümanca yaşama hakkını temin edecek hizmetler sunmaktır. Yani dini hizmetler yapan bu kişileri, hem de Alman toplumunun da yararına olacak bu hizmetleri sürdüren kişileri böylesine evlerini arayarak, bunları suçlu ilan ederek adım atmak, Almanya'yı mahcup ettirir sonunda"

DİTİB casusluk iddialarını reddediyor

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Baden Württemberg eyaleti başkanlığını yürüten Erdinç Altuntaş ise DİTİB’e yönelik casusluk suçlamalarını reddetti. Altuntaş, Heilbronner Stimme gazetesine verdiği demeçte “Biz ne bir direktif aldık ne de bu yönde hareket ettik” diye konuştu. “Biz bir dini cemaatiz, istihbarat servisi değil” diyen Altuntaş, Ankara’nın Baden Württemberg’deki DİTİB temsilcilerine bu yönde direktifler vermesinin ihtimal dışı olduğunu söyledi.

DİTİB, bazı imamların Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları yerlerdeki Gülen sempatizanları hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermekle suçlanıyor. İmamların 28 kişi ve 11 kurum hakkında Ankara'ya bilgi aktardığı belirtiliyor. Listelerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın emriyle Köln, Düsseldorf ve Münih başkonsoloslukları bölgesinde DİTİB imamları tarafından hazırlandığı ve Ankara’ya iletildiği belirtiliyor. Alman polisi dün iki eyalette dört DİTİB imamının evine delil toplamak amacıyla baskın düzenlemişti.

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