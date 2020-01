Alman basını: Büyük savaşlar hep küçük sebeplerden çıkmıştır; Suriye'de artık her şey olabilir

Alman ‘Welt am Sonntag’ gazetesi dünkü sayısında aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu dünya liderlerinin fotoğrafını kullanarak, “Dünya savaşının senaryosu” başlığıyla dünya savaşı çıkma ihtimaline yer verdiği haberini manşetine taşıdı. “Büyük savaşlar hep küçük sebeplerden çıkmıştır” ifadelerine yer verilen haberde, Suriye'de "artık her şeyin olabileceği" iddia edilerek, “Küresel çatışmalar artık kaçınılmaz oldu” dendi.

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre; haberde “Suriye krizinde süper devletlerin karşılıklı ilgisi şiddetle çarpışıyor” ifadelerine yer verildi. Haberde özetle şu ifadeler dikkat çekti: “Küresel çatışmalar artık kaçınılmaz oldu. Düşünün savaş çıktı. Askeri çatışma senaryoları içinde Rusya- Amerika çatışması çıkar mı? Barut fıçısı haline gelen Suriye bütün felaket senaryolarına artık açık.

“Artık her şey olabilir”

Süper devletler arasında çatışma, savaş uzun zamandır düşünülmüyordu. Artık her şey olabilir. Büyük savaşlar hep küçük sebeplerden çıkmıştır. Rus, Amerikan, Türk savaş jetleri havada açık ava çıktılar. Erdoğan kendi pilotlarına yeşil ışık yaktı. Türkiye, Suriye sınırında hava çatışmaların yaşandığı, değişik savaş senaryoları anlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’nin geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamasında Türkiye-Rusya arasında her an savaş çıkabilir. Erdoğan NATO’yu savaşa mı çekmek istiyor?”