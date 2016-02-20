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Rusya Dışişleri Bakanı: Türkiye’nin Suriye sınırına yaptığı saldırılar kabul edilemez

Lavrov ABD’li mevkidaşı John Kerry’yle görüştü

20 Şubat 2016 21:28

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı John Kerry görüştü.

Lavrov ve Kerry'nin, Suriye'de ateşkesi garanti altına almak için Rusya-ABD askeri koordinasyonu gerektiği konusunda hemfikir oldukları belirtildi.

İki Dışişleri Bakanı, terörist gruplarla mücadele için yapılan operasyonlar hariç bir ateşkesin nasıl sağlanabileceğini değerlendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Lavrov'un telefon görüşmesinde Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozacak provokatif eylemlerde bulunmakla suçladığı ifade edildi.

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