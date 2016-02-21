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Dünya

Suriye ordusu, Halep'te 50 IŞİD militanını öldürdü

Militanların bir kısmının kuzeye doğru kaçtığı ifade edildi

21 Şubat 2016 21:19

Suriye ordusu ve müttefiklerinin, Halep’in doğusunda yer alan çok sayıda köy ve kasabayı ele geçirdiği açıklandı. Esad karşıtı örgütlere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonlarda 50 IŞİD militanının öldürüldüğünü aktardı. Militanların bir kısmının kuzeye doğru kaçtığı ifade edildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Rusya’nın bombardımanlarla destek verdiği operasyonda, el-Bab yakınlarında bulunan ve stratejik öneme sahip bir termik güç santrali de ele geçirildi. Bölge sakinleri, orduyla IŞİD militanları arasında şiddetli çatışma yaşanmadığını ve militanların santralden çekildiğini aktardı.

Suriye ordusunun ele geçirdiği köyler, Halep ile Kuveyris askeri üssü arasındaki otoyol çevresinde yer alıyor. Gözlemevi, ele geçirilen köylerin yolun güneyinde bulunduğunu aktardı.

 

 

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