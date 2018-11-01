Alman arkeologlardan Gaziantep'teki antik kentte keşif

Almanya'daki Münster Üniversitesi’nde görev yapan araştırmacılar, Gaziantep'teki Dolike (Dülük) antik kentinde 2 ya da 3'üncü yüzyıldan kalma bir hamam ve Hristiyanlığın erken dönemlerine ait bir bazilika keşfetti. Keşfedilen yapılar, Roma İmparatorluğu'nun belirli bir dönemine ışık tutuyor.

Kazı şefi ve arkeolog Engelbert Winter, 2001 yılından beri süren araştırma kapsamında gün yüzüne çıkarılan değerli mozaiklerle bezeli hamamın keşfedilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Winter, yapının kent sakinlerinin bölgeyi savaşlar ve ekonomik krizlerden ötürü terk ettiği 4'üncü yüzyıldan bu yana kullanılmamış olduğunu belirtti. Winter, Hristiyanlığın yayılmasıyla birlikte kentte önce bir kilise kurulduğunu ve adını Roma Tanrısı Jüpiter Dolichenus'tan alan Dolike'nin piskopos merkezi hâline geldiğini söyledi.

Keşfedilen antik hamam yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda yer alıyor. Yapılan incelemeler, Roma için tipik nitelikler gösterdiğini ortaya koyuyor. Yapılan kazılar sonucunda yaklaşık 150 metrekare büyüklüğündeki bir havuz ve ısıtma sistemi de kısmen gün yüzüne çıkarılmış oldu.

"Çok önemli bir bölge"

Kazı şefi Winter, "Dolike, antik Suriye'de bir kentin kültürel, siyasi ve dini gelişiminin örneksel olarak incelenmesi açısından ideal bir bölge" açıklamasında bulundu.

Winter, keşfedilen üç koridorlu kilisenin de arkeologlar açısından çok önemli bir şans sunduğunu, çünkü Hristiyanlığın erken dönemleri için son derece önemli olan söz konusu bölgede şimdiye kadar çok az sayıda kent içi kilisede araştırma yürütüldüğünü belirtti. Bölgede bu yıl yapılan kazılar sonucunda kilise binasının yakınlarında birçok ek bina keşfedildiğini ifade eden kazı şefi, söz konusu bulguların kilise alanının tahmin edilenden çok daha geniş olduğuna işaret ettiğini söyledi. Winter, "Alanda yeni yapıların gün yüzüne çıkarılması, geç antik dönem Suriyesinin kuzeyindeki dini ve kutsal yaşantı hakkında sahip olduğumuz bilgilerin önemli oranda artacağını vadediyor" diye konuştu.

Elde ettikleri bulgulara göre kilisenin 7'nci yüzyılda muhtemelen bir deprem sonucu yıkıldığını tahmin ettiklerini aktaran Winter, sakinlerinin de kenti 12'nci yüzyılda terk ettiklerini belirtti.

Münster Üniversitesi Anadolu Araştırmaları Merkezi'nden bilim insanları, "Din ve Siyaset" projesi kapsamındaki araştırmalarını 2001 yılından bu yana sürdürüyor. Projeyi Alman Araştırma Birliği (DFG) de destekliyor. Araştırmacılar, 2016 yılına kadar alanda elde ettikleri bulguları daha önce kamuoyuna sunmuştu. Söz konusu bulgular bölgenin 2 bin yıllık tarihine ışık tutuyor.

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