Almak istediği kedinin fiyatı Kıvanç Tatlıtuğ'u şaşırttı

Kedilere olan tutkusuyla bilinen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, özel bir tür olan Serval F1 cinsi bir kedi almak için petshop'a gitti. Ancak kedi için istenen 38 bin doları duyunca şaşırdı. Oyuncu, "Bu parayı hayvanlarla ilgili bir kuruluşa veririm daha iyi" dedi ve 20 liraya Beta cinsi bir balık satın aldı. Bu cins kedilerin fiyatının ise 50 bin dolara kadar çıkabiliyor.

Evinde birkaç kedi besleyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün yeni bir kedi sahibi olmak için Etiler'deki bir petshop'a gitti. Tatlıtuğ, 'Serval' cinsi kediye hayran kaldı. Ancak bu sevimli hayvanın fiyatını duyunca şoke oldu.

Milliyet 'in kendi arasında da cinslerine göre ayrılan Serval kedilerinin en seçkin olan 'F1' cinsini beğenen Tatlıtuğ, kedinin fiyatının 38 bin dolar olduğunu duyunca neye uğradığını şaşırdı.

Oyuncu, "Ben bu fiyatı bu kediye vereceğime bir kuruluşa yardım yaparım" diyerek kediyi almaktan vazgeçti.

Bu tür kedilerin fiyatları 50 bin dolara kadar çıkıyor.

Kedi almak için petshop'a giden Kıvanç Tatlıtuğ, dükkandan 20 liraya Beta cinsi balık satın alarak çıkarken balığına da sevgilisi Başak Dizer'in adını verdiği iddia edildi.

Yabani bir kedi olan Serval kedisini evde besleyebilmek için özel belgeler gerekiyor.