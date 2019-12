'Allahım bana bir tanesini hediye bırak dedim'

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 çocuğunu birden kaybeden Hatice Doğan çocuklarının öldüğünü bir ay sonra öğrenmiş.



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 çocuğunu birden kaybeden kendisi de ağır yaralanan Hatice Doğan (34), tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Ölümleri kendisinden uzun süre gizlenen çocukları için dua ettiğini söyleyen Doğan, bir ay sonra öldüklerini öğrendiği çocukları için, “Hep, Allahım bana bir tanesini hediye bırak diye dua ettim. Ama Allah'ın takdiri, veren de o alanda o” dedi.



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çocuklarıyla birlikte yarı yıl tatilini geçirmek için İstanbul'da yaşayan annesine giderken, Şubat ayı başında geçirdikleri trafik kazasında 4 çocuğunu birden yitiren Hatice Doğan, Toyotosa Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesinde bir ay süren tedavisinin ardından taburcu oldu.



Doğan, çocuklarının ısrarıyla yarı yıl tatilini değerlendirmek için İstanbul'a giderken geçirdikleri kaza anını anlattı.



Çocuklarının 3'ünün cam kenarındaki koltukta oturduğunu ve 3 yaşındaki oğlu Abdülkerim'in ise kucağında olduğunu ifade eden Doğan, şunları söyledi:

“En büyük kızım takdir getirmişti. Baba ne olursun bizi anneanneme gönder diyordu. Ama ben hiç gitmek istemiyordum. Sanki beni bir güç geri itiyordu. Ama kızımı kıramadım. Her şey bir rüya gibiydi. Ormanköy'e kadar gittik, pek fazla dışarı bakmıyordum. Kaza anında ufak bir şok yaşadım, bir şey hatırlayamıyorum. Arkadaki teyzenin çığlığın duydum ama benim çocuklarımın çığlığını hiç duymadım. O anda bağırmaya başladım 'ağabey bizi kurtarın' diye çok bağırdım bir karşılık gelmedi. Sağlık ekiplerinin geç geldiğini biliyorum. Biri geldi bana 'yenge sabret kurtaracaklar seni' ama sabredemiyorum 2 koltuk arasına sıkışmıştım. Çocuklarım cam kenarındaydı. En ufak oğlum kucağımdaydı. En büyük kızımın öldüğünü o an hissettim çünkü saçını ellemiştim, çok soğuk geldi. O an anladım öldüğünü, hissettim.”



‘Bir kaçının öldüğünü tahmin ettim’



Büyük bir kaza yaşadıklarının farkında olduğunu ve hastaneye kaldırıldığında bilincinin açık olduğunu belirten Doğan, çok acı bir olay yaşadıklarını bildirdi.



Çocuklarının bir kaçının öldüğünü tahmin ettiğini söyleyen Doğan, “Hep Allahım bana bir tanesini hediye bırak diye dua ettim” dedi.



Doğan, sözlerine şöyle devam etti: “Eşime çocuklar nerede diye soruyordum. Onlar Allah'a emanet diyordu. Böyle söyleyince üstelemiyordum, anlıyordum yavrularımı kaybettiğimi. İnsan tabi inanamıyor. Bir ay sonra öğrendim hepsinin öldüğünü. Köy muhtarımız ziyarete geliyordu. Bana o söyledi hepsinin öldüğünü. Bana biraz nasihat ettikten sonra çocuklarının hepsini kaybettin dedi. Bende hiç mi kalmadı diye sordum. Beni ziyarete gelen akrabalara komşulara çocuklarım nerede diyordum. Bana hep 'komşularda, akrabada' diyorlardı. Seziyordum ama bir şey diyemiyordum. Allah'ın takdiri veren de o alanda o. Çok zor Allah kimsenin başına vermesin. Evlat acısı anlatılmıyor.”



Tamamen iyileşmesinin 4 ay süreceğini kaydeden Doğan, “Kolumda, bacağımda kırık var. Ayağıma lif naklettiler. 2 günde bir pansumana geliyorlar. Yerimden kıpırdayamıyorum. Devamlı yatıyorum” diye konuştu.



Bir fabrikada kepçe operatörü olarak çalışan Hüseyin Doğan da kazadan bu yana işe gitmediğini ve eşiyle ilgilendiğini belirtti.



Patronunun bu süreçte kendilerine çok destek olduğunu ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Kendimizi toparlamaya çalışıyoruz. Allah'ın takdiri. Çocuklar için mevlit okuttuktan sonra işe dönmeyi düşünüyorum. 1 ay hastanede eşimin yanında kaldım. 1 hafta önce taburcu oldu. Kaymakamlıktan Valilikten Akyazı Hastanesinin dolmuş hattından bir tanesini satın almak için başvurdum. Eşimin daha ne kadar yatacağı belli değil. Ne kadar çalışacağım belli değil. Belki de hiç çalışamayacağım. Böyle bir işin benim için daha iyi olacağını düşünüyorum.”



Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 2 Şubatta meydana gelen trafik kazasında Hatice Doğan'ın 4 çocuğuyla bindiği minibüs, Ormanköy Sapağı'nda tavuk yemi yüklü kamyonla çarpışmış, kazada ağır yaralanan Doğan'ın çocukları Muhammet Ali (4), Abdülkerim (3), Rabia (10) ve Zehra (6) yaşamını yitirmişti.