Allah onu bizden çok seviyormuş, bizden aldı

T24-

32 yaşındaki Aslı Baş, yıllar önce adının aşk dedikodularına karıştığı Ahmet Bayer’e ait Yalıkavak’taki Clup Flipper Tatil Köyü’nde, dün saat 03.00 sıralarında üçüncü kattaki odasının balkondan düşerek hayatını kaybetti. Geç saatlerde 7 metre yükseklikteki balkondan kayrak taşıyla kaplı bahçeye düşen Baş, ağır yaralandı. Derhal Bodrum’da bir özel hastaneye kaldırılan manken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kadının beyin travması sonucu öldüğü açıklandı.



Jandarma olayla ilgili turizmci Ahmet Bayer ve dört otel görevlisinin ifadelerine başvururken, genç kadının cesedinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderileceği belirtildi. Baş’ın kaç promil alkollü olduğu konusunda ise açıklama yapılmadı. Turizmci Ahmet Bayer, bu acı olayla ilgili “Hâlâ şoktayım. Kendisiyle dört-beş yıl önce tanışmıştık. Tatile geleceğini söyleyince de davet etmiştim” dedi.



ALMANYA’YA GİDECEKTİ



Aslı Baş’ın bundan 10 gün önce, yurtdışına çıkmak istediği için bağlı bulunduğu ajanstan çalıştığına dair belge almak istediği öğrenildi. Baş’ı 13 yaşındayken keşfeden Antalya ’daki Esline Ajans’ın sahibi Esra Keskinol, “Aslı ‘Böbreklerim çok canımı yakıyor. Burada ne olduğunu bulamadılar. Almanya’ya gideceğim. Bana çalışıyor kağıdı çıkartırsan vize işlemlerine başlayacağım’ demiş ve benden vize için gereken çalışma kağıdını istemişti. Tedaviden önce de Bodrum’a gitmişti. Elimde büyüyen birinin ölüm haberini almak çok üzücü. Kendimde değilim” dedi.



ALKOLLE ARASI YOKTU



Aslı Baş’ın yakın arkadaşı oyuncu Gökçe Yanardağ, acı haberle ilgili “Ben ailemle Bodrum’da tatildeyim. Aslı ile sürekli telefonlaşıyorduk. Hatta bugün (dün) birlikte yemeğe çıkmayı planlıyorduk. Birkaç saat önce haberi aldım, çok kötüyüm. Alkollü olduğunu ileri sürenler olmuş ama Aslı’nın alkolle arası yoktu, bunu gayet iyi biliyorum. Kendisini, dengesini kaybedecek kadar içeceğini düşünmüyorum” dedi. Yanardağ, arkadaşının Flipper’ın sahibi Ahmet Bayer’le yeniden görüşmeye başladığı iddiaları içinse “Bu konuda hiçbir şey söyleyemem. Ben arkadaşımı kaybettim, başka şeyler konuşmam doğru olmaz” demekle yetindi. Arzu AKBAŞ



ÜÇ AY ÖNCE AYRILDILAR



Aslı Baş’ın yaklaşık bir yıl beraber olduğu Emir Tarkan’dan üç ay önce ayrıldığı öğrenildi. Ayrılma kararına rağmen Baş’la arkadaşça görüşmeye devam eden THY kabin memurlarından Tarkan’ın acı haberle yıkıldığı ve gözyaşlarına boğulduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan ünlü mankenin Emir Tarkan’dan üç ay önce ayrılmasına rağmen Facebook’taki sayfasından birlikte çektirdikleri fotoğrafları kaldırmaması, sayfanın ilişki bölümünde hâlâ Emir Tarkan’la ilişkisi var yazmazı, Baş’ın ayrıldığı sevgilisini unutamadığı şeklinde yorumlandı.



HAYAT ÇOK GÜZEL



Aslı Baş’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki profiline tatile çıkmadan önce, 15 Temmuz tarihinde “Bodrum” notu düştüğü, kişisel düşünce bölümüne ise “Hayat çok güzel, bunu hissettiren tüm canlılara, dünyaya, evrene teşekkür ederim” yazdığı ortaya çıktı.



BİRLİKTE DEĞİLİZ DEMİŞTİ



Bir dönem turizmci Ahmet Bayer’in 16 yıllık evliliğini bitirmesine yol açtığı öne sürülen Aslı Baş, bu iddiaları verdiği röportajla yanıtlamıştı. Bayer için “Kendisi arkadaşım uzun zamandır. Birlikte değiliz. Yazılanlardan rahatsızlık duydum. Erkek arkadaşıma da mahçup oldum” diyen Baş, “Ahmet Bey’in eski eşi Sinem Hanım da ilişkiniz olduğunu, evlilikleri sırasında adınızı duyduğunu söyledi” sorusunu ise şöyle yanıtlamıştı: “Kendisi neden böyle bir açıklama yaptı bilemiyorum. Onların kendi arasındaki sorun, benim adımı karıştırmasınlar...”



FACEBOOK SAYFASINA MESAJ YAĞIYOR



Ç.A: Bugün saat 12.00’de sevgili Aslı Baş’ın bir kaza neticesi Bodrum-Yalıkavak’ta vefat ettiğini öğrendim. Ailesi ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyorum.



Mehmet Köymen: Bu camiada çok az kişide olan bir kalbe ve hanımefendiliğe sahiptin. Mekanın cennet olsun Aslı...



S.O: Mekanın cennet olsun Aslı Baş... Akıllarda hep o gülüşünle, canayakınlığınla, hayat dolu bakışlarınla kalacaksın...



Elif: Bu kadar hayat dolu bir insan için bunları duymak inanılmaz.



Efsun Önder: Gülüşün hâlâ kulaklarımda çınlarken inanmak gerçekten zor.



Duygu Ulaş: Nur içinde yat, mekanın cennet olsun, Allah sevdiklerine sabır versin arkadaşım.



Soru işaretleri



* Aslı Baş’ınkine yakın odalarda kalan tatilciler, Baş’ın geç saatlerde bir tartışma yaşadığını söylüyor. Ancak Baş’ın kimle tartıştığı konusunda hiçbir bilgi yok...



* Aslı Baş’ın alkollü olduğu ve bu yüzden dengesini kaybedip balkondan düştüğü iddia ediliyor. Ama arkadaşları 32 yaşındaki mankenin içkiyle pek arasının olmadığını, asla sarhoş olana kadar içki içmeyeceğini belirtiyor.



BABASINDAN AÇIKLAMA



Aslı Baş'ın cenazesi İzmir 'deki otopsinin ardından Antalya 'ya gönderildi. Cenazeyi almaya gelen Baş'ın babası, ağabeyi ve yakınları çıkan haberlere tepki gösterdi, Bir yakını, “Görgü tanıklarıyla da konuştuk. Aldığımız bilgiye göre Aslı dengesini kaybedip düşerek hayatını kaybetmiş. Cinayet veya intihar olduğu konusunda içimizde hiçbir şüphe yok. Bizim için şüphe yok, kazayla düşerek öldü” dedi.

Kızının cenazesini gözyaşlarıyla teslim alan 62 yaşındaki baba Mehmet Yavuz Baş, “Kızım, İstanbul , İzmir , Ankara , Bodrum arası mekik dokuyordu. Hayata bağlı, sevecen, tam bir dünya insanıydı. Allah demek ki onu bizden çok seviyormuş, bizden aldı. Herhangi bir sıkıntısı derdi yoktu. Benim tek suçum ona sosyalleşmeyi öğretmekti. Benim kızım mankendi. Ürün mankeniydi. Türkiye destek verseydi, dünyanın en iyi mankeni olurdu” diye konuştu.



ÖN OTOPSİ RAPORU



Adli Tıp Kurumu'nda bu sabah yapılan otopside genç kadının kafatasında çatlaklar bulunduğu belirtildi, ölüm nedeni olarak ‘Düşmeye bağlı ölüm’ gösterildi. Baş'ın alkollü olup olmadığı veya ne kadar alkollü olduğu ise henüz belirlenemedi.