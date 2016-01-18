Alkolmetreye üflememek için polise bıçak çekti!

Kahramanmaraş'ta durdurulduğu uygulama noktasında alkolmetreye üflememek için direndiği polis memuru A.D.'ye bıçak çeken alkollü sürücü 37 yaşındaki E.A., gözaltına alınarak ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Kahramanmaraş'taki Pınarbaşı kavşağında bekleyen trafik polisleri, aracıyla kavşaktaki uygulama noktasına yaklaşan E.A.'nın hareketlerinden şüphelenerek aracı durdurdu.



Polis memuru A.D., kimlik ve ruhsat kontrolünü yaptığı E.A.'dan alkolmetreye üflemesini istedi.



Alkolmetreye üflemeyi reddeden E.A., üzerindeki bıçağı polis memuru A.D.'ye yönelterek tehdit etti.



E.A., diğer polisler tarafından ikna edildikten sonra bıçağını yere attı ve gözaltına alındı.



Polislerin şikayetçi olduğu E.A.'nın yapılan kontrolde alkol aldığı belirlenirken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. E.A. polis merkezine, aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.