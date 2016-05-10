Alkollü şoför D100'de uyuyakaldı, trafik felç oldu

D-100 Karayolu'nda otomobilde uykuya dalan alkollü sürücünün aracı geri geri giderek, arkasındaki başka bir otomobile çarptı. Polis ekipleri alkollü sürücüyü direksiyon başından zor indirdi

DHA’nın haberine göre olay D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracın sürücüsü Murat Hağanası, seyir halindeyken, Ayvansaray metrobüs durağının yakınlarına geldiği sırada yolun ortasında bir anda durdu. Ne olduğunu anlamayan ve arkadan gelen diğer sürücüler bir anda şok yaşadı.

Aracını durduran sürücü bir anda yolun ortasında uykuya daldı. Bu sırada boşta kalan araç geri geri giderek, arkadan gelen ve çocuklarıyla gezmeden evine dönen Samime Şahin'in kullandığı otomobile çarptı. Aracından inen ve ne olduğunu anlayamayan kadın sürücü, kendisine çarpan aracın içinde yarı baygın yatan Murat Hanağası'nı gördü. Kadın sürücü kendisine çarpan kişinin rahatsızlandığını düşünerek, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücünün herhangi bir rahatsızlığı olmadığını tespit etti.

1.03 promil alkollü çıktı

Bu sırada, trafik polisleri, uyanan sürücüye alkolmetreyi üfletmek istedi; fakat sürücü ısrarla üflemek istemedi. Trafik polislerine zor anlar yaşatan sürücü aracından da inmek istemeyince, ekipler Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen takviye polisler, alkollü sürücüyü uzun uğraşlar sonucu araçtan indirebildi. Trafik polisleri tarafından alkolmetre üfletilen sürücünün 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Geri geri gelerek çarptı

Otomobiliyle evine gitmeye çalıştığını söyleyen Samime Şahin, "Evet, benim arabaya çarptı. Geri geri geliyor. Uyumuş herhalde. Alkol mü almış, bilmiyorum. Oradan böyle geri geri geldi. Ben ondan kaçmak isterken, derken vurdu. Çünkü boşa vermiş arabayı, kaydı arkaya" dedi.

Gözaltına alınan alkollü sürücü Murat H. Eyüp Polis Merkezi'ne götürülürken, D-100 Karayolu'nun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik polisleri bir süre yolu kontrollü şekilde tek şeritten verdi.

Olay yerinde kalan alkollü sürücünün aracı çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.