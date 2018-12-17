"Alkol yasaklansın' diyen Erkan Petekkaya, Ahmet Hakan'ı alkollü bir şekilde arayıp küfür etmiş"

HaberTürk yazarı Esin Övet, oyuncu Erkan Petekkaya'nın "Alkol Yasaklansın" açıklamasını değerlendirdi. Övet, Petekkaya'nın Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı alkollü bir şekilde arayıp küfür ettiğini yazdı.

Petekkaya, "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" sözlerinin ardından açıklamada bulunmuştu. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Petekkaya, "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim" demişti.

Övet, 17 Aralık 2018 tarihli yazısında "Alkol yasaklansın" açıklaması yapan Petekkaya'nın alkollü bir mekan işlettiğine ve alkol problemine dikkati çekti.

Oyuncunun, eleştiri üzerine Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ı arayıp küfrettiği iddiasıyla ilgili olarak "Şaşırdım mı? Asla. Klasik Erkan Petekkaya. Oyuncuların bile rol yeteneği bir yere kadar işte. Karakter eninde sonunda ortaya çıkıyor ve kendisini ele veriyor" değerlendirmesini yaptı.

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