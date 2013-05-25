'Alkol yasağı'nın mimarı AKP'li Erdöl: Parklarda yasak, piknikte izinle içilir

Alkol kullanımına ciddi kısıtlamalar getiren yasanın mimarlarından AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, isteyenin istediği yerde alkol alamayacağını belirterek, "Parklarda, bahçelerde artık içki içilemeyecek. Piknik alanlarında, sahillerde ise ancak izinli olursa içilebilir" dedi.

Alkol kullanımına ciddi kısıtlamalar getiren yasanın mimarlarından, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın özel doktoru, AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl, "İsteyen istediği yerde alkol alamayacak. Ancak izin verilen yerlerde içilebilecek" dedi. Erdöl, önceki gün başlayıp dün sabaha kadar süren çalışma sonrası Meclis’ten geçen yasayla getirilen ekrandaki alkol yasağına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaparak, sigarada olduğu gibi buzlamanın dışında alkol görüntülerinin hiç yer almamasının sağlanabileceğini de söyledi.

Gece market-büfe yasağı

Son dakika önergesiyle getirilen gece 22.00’den sabah 06.00’ya kadar satış yasağı için, “Bu saatler arasında market ve büfelerde satılamayacak. Restoran ve barlar kapsam dışında olacak. Çünkü buralarda perakende satış değil sunum yapılıyor” diyen Erdöl, Hürriyet gazetesinden Turan Yılmaz'a, özetle şunları söyledi:

"Bu siyasi bir hesaplaşma konusu değil, sağlık sorunu. Dünya bugün kendisini alkolden kurtarmaya çalışıyor. Biz henüz onlar kadar batmamışken çocuklarımızı, gençlerimizi kurtaralım istiyoruz. Vatandaşımızı ne kadar korursak o kadar iyi. Bu yasa alkolü yasaklamıyor, alkol tüketimini disipline ediyor. İçki içilen yerlere kurallar getiriyor. Bir yasak yok, isteyen restorana, bara, pavyona gidebilir. Ama isteyen istediği yerde içkili lokanta açmasın istiyoruz. İbadet yerleri ve okullara ilişkin 100 metre sınırı eleştiriliyor, bu eskiden 200 metreydi, bunu biz 2003’de 100 metreye indirdik."

'Tabanca taşımak gibi'

"Alıp alkolünü çoluğumun çocuğumun yanında kafayı çekmesin. Belki bu tabir tam uymadı ama, tabanca taşımak gibi. Çünkü alkol birçok suçun, kazanın doğrudan nedeni” dedi. Erdöl konuşmasına şöyle devam etti: “Ne kadar çok alkol, şiddetten cinsel tacize kadar o kadar çok suç. Bizde kaydı tutulmuyor ama gidin acil servislere, kazaların yüzde 60-70 nedeni alkoldür. Onun için belli alanlarda uygun şartlarda alkol tüketilmesi sağlanacak. Tabii bu konular uygulama yönetmelikleriyle düzenlenecek. Piknik alanlarında, sahillerde ancak izinli olursa içilebilir. Bunun için izinli alanlar oluşturulacak. Bunları mülki idare amirleri belirleyecek. İzin verilmişse sorun yok ama izin verilmeyen yerlerde içilemeyecek. Sigarada reklamı promosyonu önlediğimiz için kimse zarar görmedi, alkolde de görmeyecek, aksine yararını görecek."

İçki şişelerinde bu işaretler olacak

Cevdet Erdöl, alkollü içki şişeleri üzerine sağlığa zararlı olduklarına ilişkin uyarıcı yazı ve işaretlerin dünyanın birçok ülkesinde konulduğunu söyledi. Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Kostarika, Rusya, El Salvador, Ekvador, Almanya, Guatemala, Güney Afrika, İngiltere, Tayland, ABD, Özbekistan’ın bütün alkollü ürünlerde, Fransa’nın da bazı ürünlerde bu uyarıcı işaretleri koyduğunu belirten Erdöl, Türkiye’de de model alınabilecek bu örnekler için “Bire bir olmasa da buna benzer işaretler olacak” dedi.