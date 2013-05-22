'Alkol yasağı' komisyondan geçti, içkiler gizlenecek, arabada sigara yasak

Alkol ile ilgili yeni düzenlemeler içeren yasa teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışmalara rağmen kabul edildi. Komisyondan geçen teklifle, alkollü içkilerde her türlü reklam ve tanıtım yasaklanıyor. Bu ürünlerin kullanılmasını ve satışını özendiren veya teşvik eden kampanya, promosyon ve etkinlik yapılamayacak.

Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Türkiye'de üretilen veya ithal edilen alkollü içkilerin ambalajları üzerine, alkol ürünlerinin zararlarını belirten Türkçe yazılı uyarılar veya mesajlar konulacak. Uyarı mesajları resim, şekil veya grafik biçimlerinde de olabilecek. Uyarı mesajlarını taşımayan alkollü içkiler satılamayacak.

Alkollü ve alkolsüz içkilerle ilgili marka, tanıtıcı ve ayırt edici her türlü isim, logo, amblem ve işaret kullanılamayacak.

İçeriğinde alkol kalmış içeceklerin ambalajları üzerine içerdiği alkol miktarı, alkol tamamen alınmış ise alkolün tamamen alındığı hususu tüketiciler tarafından kolaylıkla okunabilecek şekilde yazılacak.

Kanun kapsamına giren ürünlerin satışının yapıldığı yerler, okul, dershaneler, öğrenci yurdu ve ibadethanelere en az 100 metre uzaklıkta olacak. Ancak 100 metre şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmayacak.

Tasarı yasalaşırsa akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içki satışı yapılamayacak. Yasaya aykırı hareket edenlere ise 500 bin TL'ye kadar para cezaları verilecek.

Komisyondan geçen tasarıda trafikle ilgili de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere 700 TL idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınacak. Teknik cihaz ile alkol tespitini kabul etmeyenler alkollü olarak araç kullanmış sayılacak.

Ayrıca, yeni düzenlemeyle sigara ve diğer tütün ürünlerinin, özel araçların sürücü koltuklarında da içilmesi yasak olacak. Tütün içermeyen ancak tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan bitkisel nargile ve bitkisel sigara, tütün ürünü kabul edilecek.

Alkollü içkileri üretenler, ithal edenler ve pazarlayanlar, teşvik, hediye, eşantiyon, promosyon dağıtamayacak. 18 yaşını doldurmayanlara alkollü içki satılması veya sunulması yasak olacak. 18 yaşını doldurmamış kişiler, alkollü içkilerin üretiminde, pazarlanmasında ve satışında istihdam edilemeyecek

Alkollü içkiler, otomatik satış makineleri ile satılamayacak, her nevi oyun makineleri veya farklı yöntemlerle oyun ve bahse konu edilemeyecek. Bu ürünler telefon, televizyon veya internet ortamında tüketicilere satılamayacak ve posta ile satış yöntemi kullanılarak gönderilemeyecek.

Alkollü içkiler, sunum izni verilen yerlerde açık olarak tüketilebilecek ve bu yerlerde tesis sınırları dışında tüketilmek üzere alkollü içki satışı yapılamayacak. Alkollü içkiler işletme dışından görülecek şekilde perakende olarak satışa sunulamayacak.

Otoyollarda ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışına ve tüketimine izin verilmeyecek.

Öğrenci yurtları, sağlık hizmeti verilen yerler, spor müsabakası yapılan stadyum ve kapalı spor salonları, her türlü öğretim ve eğitim kurumları, kahvehane, kıraathane, pastahane, bezik ve briç salonları ile akaryakıt istasyonlarının mağaza ve lokantalarında alkollü içkilerin satışı yapılamayacak.

Teklif, bu fıkralara aykırı hareket edenlere 500 bin TL'ye kadar çeşitli kademelerde idari para cezası öngörüyor.

Komisyonda ayran ikramı

Alkol ile ilgili düzenlemeleri de içeren teklifin görüşüldüğü Meclis komisyonunda ayran dağıtılması polemiğe sebep oldu. Rakı istediğini söyleyen CHP'li İzzet Çetin, "Milli içkimiz sudur, yoğurda katarsan ayran, rakıya katarsan bayram olur" şeklinde espiri yaptı.



Teklifin görüşülmesi sırasında ise milletvekillerine ayran ikram edilmesi polemik konusu oldu.