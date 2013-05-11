Araç kullanırken sigara içilmeyecek, alkol ve sigara reklamı yapılmayacak

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Milli içkimiz ayrandır, yakında yasal düzenleme yapacağız" sözleriyle duyurduğu alkol ve sigaraya bazı yasaklar getiren kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif yasalaşırsa alkollü içeceklerin reklamı ve araç kullanırken sigara içilmesi yasaklanacak.



Alkol ve sigarayla ilgili yasakların kapsamı genişliyor.

AKP’nin Meclis'e yeni sunduğu kanun teklifiyle alkollü içeceklerin reklam, tanıtım ve promosyonu yasaklanıyor.

Teklif yasalaşırsa toplu taşıma araçlarındaki sigara yasağı, özel araçları da kapsayacak ve sürücüler araç kullanırken sigara içemeyecek.

Teklifte alkol ve tütünle ilgili yer alan bazı düzenlemeler şöyle:

- Alkol tüketimi özendirilemeyecek, kullanılmasını teşvik eden kampanyalar, festivaller ve benzeri etkinlikler düzenlenemeyecek.

- Alkollü içki üreten ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin marka ya da işaretlerini kullanarak destek olamayacaklar.

- Alkollü içkiler, izin verilen yerlerde satılabilecek, eğitim, spor ve sağlık kuruluşlarına ait tesislerde satışına izin verilmeyecek.

- Telefon, televizyon ve internet gibi iletişim araçları aracılığıyla satılamayacak, kargo yoluyla gönderilemeyecek.

- Alkollü içkilerin satışına ve tüketilmesine izin verilen yerlerde bu ürünler işletme dışından görünecek şekilde sergilenemeyecek.

- Otoyollarda ve devlet karayollarındaki yapı ve tesislerde alkollü içki satışı ve tüketimi yapılamayacak.

- Alkol ruhsatı alınmasını da zorlaştıran teklif, yasaklara aykırı davrananlara 500 bin liraya kadar ceza verilebilecek.

- Nargile ve elektronik sigara da sigarayla ilgili yasaklar kapsamına alındı.

- Lokantaların sigara içilmesi serbest olan açık alanlarında içenlerle içmeyenler için ayrı mekanlar düzenlenecek.

- Ayrıca içki, sigara ve uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti adında bir vakıf kurulacak.

'Milli içkimiz ayran'

Düzenlemenin ilk sinyalini Yeşilay tarafından düzenlenen Global Alkol Politikaları Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Erdoğan vermişti.

Erdoğan'ın alkollü içecekler yasasıyla ilgili düzenleme yapılacağın söylediği konuşmasına "Bizim milli içkimiz ayrandır" sözleri damga vurmuştu.